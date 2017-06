Business-Events als Marketingstrategie nutzen und bewerben

(fair-NEWS)

Die Organisation von Business-Events ist ein vielseitiges Marketinginstrument.Veranstaltungs-Ankündigungen in Online-Pressemitteilungen und Social Media sorgen für eine optimale Vermarktung von Business-Events.Business-Events als MarketingstrategieDie Organisation von Business-Events ist eine ideale Möglichkeit auf Unternehmen, Dienstleistungen oder Produkte aufmerksam zu machen. Dabei geht es durchaus nicht nur um Großevents. Als vielfältiges Marketinginstrument eignen sich Business-Events insbesondere für Klein- und Mittelständige Unternehmen sowie Freiberufler.Um erfolgreiche Business-Events zu organisieren, bedarf es nicht viel Aufwand. Die Möglichkeit zum Networking, ein Vortrag oder eine Diskussionsrunde oder ggfs. eine Führung durch die Produktion reichen in der Regel aus.Ganz unabhängig davon, welche Ziele erreicht werden sollen: ein Event funktioniert nur dann, wenn es einen Mehrwert und einen Nutzen für die Teilnehmer bietet. Business-Events sind demnach keine reinen Werbe- und Verkaufsveranstaltungen.Event-Ankündigungen mit Social Media und Online-PRDie größte Herausforderung liegt nicht in der Organisation, sondern in der Vermarktung eines Events. Es steht im Wettbewerb mit vielen anderen Veranstaltungen. Hinweise auf der eigenen Website, in E-Mail-Newslettern oder Tageszeitungen reichen alleine jedoch nicht. Events sollen neue Zielgruppen erschließen. Eine Kombination aus Social Media und Online-PR hilft, diese zu erreichen.Events auf XING und anderen Social Media Kanälen verbreitenDas Business-Netzwerk XING ist nicht nur Anlaufstelle für geschäftliche Kontakte und Business-Kommunikation, sondern auch der Marktplatz Nr. 1 für Events. XING gibt Personen, Unternehmen und XING-Gruppen die Möglichkeit, Events anzulegen und die eigenen Kontakte oder Gruppenmitglieder dazu einzuladen. Damit steht das Event im "Eventmarkt" und kann von potentiellen Interessenten gefunden werden.Auch Facebook lässt sich zur Anlage von Business-Veranstaltungen nutzen. Auf Facebook-Seiten und Facebook-Gruppen können Termine angelegt werden, die gut sichtbar sind und alle Informationen beinhalten. Interessenten können direkt zusagen, was einen Überblick über die Sichtbarkeits-Statistiken des Business-Events liefert.Damit die Informationen "in jeden Winkel" des Internets gelangen, in dem sich die Zielgruppe aufhält, empfiehlt es sich, das Event durch die Nutzung weiterer Social Media Kanäle bekannt zu machen.Mit Online-Pressemitteilungen Ihr Event bekannt machenBei der Suche nach Events mit Google werden - neben Locations und Bewertungsportalen - in erster Linie Presseportale und Eventportale ausgewiesen.Die Verbreitung von Business-Events auf Online-Presseportalen bringt zusätzliche Sichtbarkeit und Reichweite. Anders als bei herkömmlicher PR, kann hier selbst bestimmt werden, welche Veranstaltungsnews auf Online-Portalen zu lesen sein sollen.Dieser Vorteil lässt sich durch die <a href="https://www.pr-gateway.de">Verwendung von Presseverteilern wie PR-Gateway</a> nutzen. PR-Gateway veröffentlicht Events automatisiert und zeitsparend auf Online-Presse- und Event-Portalen. Der Online-Presseverteiler PR-Gateway bietet alles für eine erfolgreiche Event-PR. Von der Ankündigung bis zur Nachberichterstattung Ihrer Veranstaltung stehen Ihnen zahlreiche Content-Medien und Kommunikationskanäle zur Verfügung, um die Zielgruppen direkt zu erreichen und die Reichweite von Informationen maßgeblich zu steigern.Lesetipps zum Thema Event-PR:- Die Vorteile der Organisation von Business-Events sowie Erfolgsbeispiele für die Vermarktung mit Online-PR und Social Media erläutert der Fachbeitrag <a href="https://www.pr-gateway.de/blog/warum-sie-business-events-veranstalten-und-mit-online-pressemitteilungen-und-social-media-bewerben-sollten/">Warum Sie Business-Events veranstalten und mit Online- Pressemitteilungen und Social Media bewerben sollten. </a>- Der kostenlose und umfangreiche Ratgeber <a href="https://www.pr-gateway.de/white-papers/veranstaltungen-erfolgreich-bewerben">"Veranstaltungen erfolgreich bewerben"</a> zeigt, wie man in nur 3 Schritten mehr Reichweite, Sichtbarkeit und Teilnehmer für Veranstaltungen gewinnen kann.



Bildinformation: Business-Events veranstalten und mit Online-Pressemitteilungen und Social Media bewerben