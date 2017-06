Freiburger Start-up Jicki will geflüchteten Menschen kostenlose Deutschkurse durch Crowdfunding ermöglichen

(fair-NEWS)

Freiburg, 12.07.2017 - Das Freiburger Start-up Jicki will mit einer Kampagne auf der Crowdfunding Plattform Startnext kostenlose Deutschkurse für Geflüchtete finanzieren. Bereits 2016 produzierte das junge Unternehmen einen 5 Lektionen umfassenden Kurs, der sich großer Beliebtheit erfreut und bis heute über 5000 Mal heruntergeladen wurde. Gründer Helge Straube möchte auf diesem Erfolg aufbauen und sowohl den ersten Kurs ausbauen, als auch Geflüchteten anderer Nationalitäten die Möglichkeit bieten, kostenlos und ohne Wartezeit Deutsch zu lernen. “Es wäre schade, wenn unser Projekt, Geflüchteten zu helfen, bereits nach 5 Lektionen beendet werden muss. Deshalb hoffen wir, dass sich genügend Supporter zusammenfinden, um mit uns einen Teil zu einer Integration auf Augenhöhe beizutragen”, sagt der junge Unternehmer.Das Projekt soll eine Brücke schlagen, um Menschen und Kulturen näherzubringen. Der Fokus liegt dabei auf die gemeinsame Integration. Deshalb soll es es auch einen Arabischkurs für Deutsche geben, um sprachliche Barrieren abzubauen und um zu ermöglichen, dass alle gemeinsam einen Schritt aufeinander zu gehen.“In der Zusammenarbeit mit geflüchteten Menschen haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass vor allem die Sprachbarriere, das Einander-nicht-verstehen, ein Ankommen in Deutschland schwer macht und damit eine hohe emotionale Belastung darstellt,” weiß Mitgründer Jonas Al-Nemri. “Alltägliche Dinge wie das Einkaufen, der Arztbesuch und der Elternabend werden so zu einem Balanceakt und stellen alle Beteiligten vor eine große Herausforderung. Ein sinnvolles, flächendeckendes und effektives Sprachlernangebot ist nach wie vor viel zu wenig vorhanden.”Viele Geflüchtete sind nach wie vor auf Übersetzer/innen angewiesen oder müssen viele Monate auf einen Sprachkurs warten, der dann auch nur meist nur geringen Erfolg im Spracherwerb verspricht.Das Projekt kann ab dem 13.07.2017 auf www.startnext.com/jicki unterstützt werden.Crowdfunding ist eine Finanzierungsmethode von Projekten aller Art, bei der die Crowd kleine bis mittelgroße Beträge an ein Projekt geben, damit dieses realisiert werden kann. Als Dankeschön für die Unterstützung können sich die Unterstützer/innen dafür eine Gegenleistung aussuchen. Wird das Fundingziel nicht erreicht, geht das Geld zurück an die Unterstützer.



Bildinformation: Jicki- Sprache verbindet / Jicki GmbH