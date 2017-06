Ultimative Flachheit, klare Kante

(fair-NEWS)

Rechteckige Gehäuse-Premiere für extraflache Quarz-UhrDie ultimativ flache Uhrenkollektion NANO 3900µ geht nun in die nächste Runde, doch statt rund ist das Gehäuse jetzt eckig: Mit Format 29 x 37 mm weit aufwändiger in der Herstellung, ist auch die neue NANO ein echtes „Must-have“ für Business und Freizeit, berufliche und gesellschaftliche Anlässe.Mit einer Höhe von nur 3,9 mm war bereits die runde Jean Marcel NANO 3900µ eine der flachsten Uhren der Welt, mittlerweile ist sie in 12 Varianten erhältlich. Die nächste Revolution ist nun die eckige Version dieser schicken Armbanduhr, da diese weit höhere Anforderungen an die Gehäusekonstruktion stellt.Dass hierbei keinerlei Kompromisse in puncto Qualität, Alltagstauglichkeit und Langlebigkeit eingegangen wurden, versteht sich für Jean Marcel von selbst. Trotz der extrem flachen Ausführung überzeugen die speziell für diese Modellreihe in der Schweiz angefertigten Uhrwerke ISA 127 réduit mit Präzision und Zuverlässigkeit.Von einem entspiegelten Saphirglas geschützt, lässt sich das – je nach Modell mit Sonnenschliff verzierte – Zifferblatt in Silber, Grau, Blau, Schwarz oder Weiß ganz ausgezeichnet ablesen. Das gediegene, polierte Edelstahlgehäuse der NANO-Zeitmesser ist bis 3 ATM wasserdicht und auch mit Goldbeschichtung erhältlich.Wie bereits bei den neuen Jean Marcel Modellen mit mechanischem Werk, so zeigt sich auch bei der NANO 3900µ das Firmenlogo beim Anhauchen des Uhrglases. Das Armband aus feinstem Kalbsleder besitzt für höchsten Tragekomfort eine Unterlage aus sehr weichem Nappaleder, auch ein Milanaise-Edelstahl-Geflechtband mit einzigartiger, stufenlos verstellbarer Magnetschließe ist verfügbar.Die in streng limitierter 300er-Auflage gefertigten rechteckigen NANO 3900µ von Jean Marcel kosten zwischen 595 und 675 Euro und können direkt online auf der Herstellerseite www.jeanmarcel.com gekauft werden.



Bildinformation: Uhrenserie Jean Marcel NANO 3900µ: Schweizer Uhren, limitiert auf weltweit 300 Stück / Jean Marcel Montres GmbH