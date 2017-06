Auch in diesem Jahr wird Jumeirah Vittaveli mit dem Green Globe ausgezeichnet

(fair-NEWS) Malediven, 12. Juni 2017: Der Schutz der Umwelt steht für Jumeirah Vittaveli an oberster Stelle. So konnte das Luxusinselresort bereits in den vergangenen zwei Jahren das weltweit anerkannte Zertifikat für Nachhaltigkeit „Green Globe“ für sich gewinnen. Neben der Herstellung und Wiederverwendung von Wasserflaschen, einem Hitzegenerator und mehreren Projekten für den Schutz des einzigartigen Korallenriffs wurden auch wichtige Kooperationen geschlossen.



Bereits im letzten Jahr konnte das Traumresort Jumeirah Vittaveli das Zertifikat für sich beanspruchen und zeigte, dass Luxus und Umweltschutz nicht im Widerspruch zueinander stehen müssen. Mit Hilfe einer engen Zusammenarbeit mit der Stiftung Olive Ridley Projekt setzte sich Jumeirah Vittaveli stark für den Kampf gegen sogenannte „Ghost Netze“ ein. Durch diese Initiative konnten bereits viele Meeresbewohner, darunter auch unzählige seltene Fische und Säugetiere gerettet werden.



Ebenso wurde im Jahr 2013 eine Wasserabfüllanlage auf der wunderschönen Insel installiert. Demzufolge erhalten Gäste und Mitarbeiter des Resorts mineralisiertes Trinkwasser in Glasflaschen. So können bis zu 70.000 Plastikflaschen pro Jahr gespart werden. Außerdem haben Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre eigene Flasche an zusätzlichen Wasserspendern zu befüllen. Das Luxushideaway nutzt auch die auf den Malediven notwendige Generation der eigenen Insel-Elektrizität in nachhaltiger Weise: die Wärme, die von dem Stromgenerator abgegeben wird, wird genutzt, um Wasser für Gast- und Angestelltenbereich zu erhitzen, so dass mit geringer Energiebilanz gearbeitet werden kann.



Absolutes Highlight jedes Aufenthaltes im Jumeirah Vittaveli ist das kunterbunte Hausriff um die Insel. Um dieses unverwechselbare Treiben zu schützen, wird unter der Leitung der hauseigenen Meeresbiologin kontinuierlich an den vielen Korallen geforscht, sowie neue angepflanzt, um das natürlich Wachstum zu unterstützen und den El Nino Auswirkungen entgegen zu wirken. Für große und kleine Gäste wird wöchentlich eine Präsentation über die spektakuläre Unterwasserwelt und deren Schutz gehalten.



Eine besondere Herzensangelegenheit des Maledivenresorts ist die Rettung der endemischen Schildkröten. Hand in Hand arbeitet Jumeirah Vittaveli mit dem United Nation Development Programme (UNDP) zusammen, um in naher Zukunft eine Auffangstation im Resort für die wunderschönen Meeresbewohner einzurichten.



"Als weltweit anerkannte Organisation bestätigt das Zertifikat von Green Globe unsere Anstrengungen, wenn es um den Schutz der Umwelt geht. Wir wollen eine bessere Zukunft, nicht nur für unsere Gäste, sondern auch für unsere Mitarbeiter. Unser Team ist voller Begeisterung und Engagement für die Initiativen, die wir seit unserer Eröffnung im Jahr 2011 umgesetzt haben. So können wir unserem Ziel, eine Insel die kein Wasser in Plastikflaschen anbietet zu sein, in der nahen Zukunft näher kommen. Der Zuwachs in unserem Team eines ansässigen Marinebiologen hat unser Gästeprogramm mit dem Junior Coral Programm im Kuda Koli Kids Club und dem Vittaveli Coral Restoration Projekt ergänzt,“ so der General Manager Amit Majumder.