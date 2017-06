HURAWALHI ISLAND RESORT ALS ELDORADO FÜR SPORTENTHUSIASTEN

(fair-NEWS)

Malediven, 09. Juni 2017: Auf Hurawalhi werden Urlaubsträume in vollstem Umfang erfüllt. Dabei darf im Urlaub sportliche Betätigung nicht fehlen. Gäste mit einer Leidenschaft zum Sport oder jene, die einen aktiven Lebensstil pflegen, können sich am umfangreichen Sportangebot des Hurawalhi Island Resorts erfreuen. In traumhafter Kulisse stehen diverse Angebote wie Tennis, Fußball, Golf, Beach Volleyball und Badminton zur Verfügung.Der auf der Trauminsel befindliche Tennisplatz ermöglicht ein paar Aufschläge als Morgensport oder ein kleines Match als Abwechslung vom Relaxen in der Sonne. In atemberaubender Kulisse mit Blick auf den wunderschönen Sandstrand und begleitet von einer sanften Meeresbrise bietet der Tennisplatz perfekte Voraussetzungen für Spaß am Sport. Auf 23 Metern Länge und einer je nach Gruppengröße variierenden Breite können hier Einzel- oder Gruppenmatches ausgetragen werden. Der Untergrund des Spielfeldes ist aus Kunstrasen hergestellt und erlaubt damit eine knieschonende Spielweise. Einmal wöchentlich können Gäste in Form eines Tennisturniers ihre Lernerfolge präsentieren.Für Golfliebhaber hält das exklusive Resort ganz besondere Erlebnisse bereit. Auf der benachbarten Insel Kuredu, die nur 5 Minuten Boottransfer von Hurawalhi entfernt liegt, befindet sich inmitten des Paradieses ein Golfplatz. Einen ruhigeren Ort für ein Golfspiel, als hier umgeben von Palmen und dem leisen Rauschen des Ozeans, wird auf den Malediven wohl kaum zu finden sein. Wer bisher noch keine Gelegenheit hatte diesen Sport zu testen, kann hier die Gelegenheit nutzen und sich einen Einblick in den Sport mit dem weißen Ball verschaffen. Die gesamte Fläche des Platzes ist für Gäste befahrbar und es gibt genug Möglichkeiten sich für ein Spiel auch in die beschatteten Bereiche des Platzes zurückzuziehen.Der Platz stellt einen 6-Loch Par 3 Golfplatz bereit mit einer durchschnittlichen Länge von 50 Metern pro Loch. Ein PGA qualifizierter professioneller Golfspieler steht als Trainer zur Verfügung, gibt Unterricht und leistet Hilfestellung in allen Bereichen des Golfs. Darüber hinaus steht den Gästen eine Sportbar zur Verfügung, wo Gäste sich bei einem kühlen Getränk über aktuelle Sportereignisse aus aller Welt informieren können. Hier treffen sich leidenschaftliche Sportfans, um Rugby- oder Fußballspiele auf dem großen Bildschirm zu verfolgen.Außerdem hat Hurawalhi Island Resort diverse andere Sportaktivitäten zu bieten. Vor allem Ballsportliebhaber kommen dank eines großen Fußball-, Badminton- sowie Beach Volleyballfeldes nicht zu kurz. Zusätzlich ist das Hurawalhi Island Resort ausgestattet mit einem Fitnessstudio mit inbegriffenem Personal Trainer sowie einem Yogaraum, welche beide für die Gäste benutzbar sind und Sportinteressierten an aktiver Beschäftigung keine Grenzen setzt.