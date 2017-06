Magnat ist "Most Innovative Brand 2017" - höchste Auszeichnung des Plus X Award geht nach Pulheim

(fair-NEWS)

Großer Jubel bei Magnat: Der deutsche Hersteller aus Pulheim bei Köln räumte bei den diesjährigen Plus X Awards ganz groß ab: Neun Produkte aus allen Kategorien - von HiFi über Heimkino und Wireless bis hin zu Elektronik und Kopfhörern - erhielten die begehrte Auszeichnung. Damit nicht genug wurde die Marke Magnat zur "Most Innovative Brand 2017" im Bereich "Home Entertainment Audio" gekürt. Die unabhängige Jury bestehend aus Fachjournalisten und weiteren Branchengrößen vergab diese höchste Auszeichnung des Plus X Awards damit bereits zum zweiten Mal an die Pulheimer Firma.Pulheim, 8. Juni 2017 - Bereits zum zweiten Mal darf sich der deutsche Hersteller Magnat über den "Most Innovative Brand"-Award freuen. Die Pulheimer Firma erhält im Jahr 2017 diese höchste Auszeichnung des Plus X Awards in der Kategorie "Home Entertainment Audio". Nach 2015 ist das nun bereits das zweite Mal, dass sich die Traditionsmarke diese Auszeichnung, vergeben durch eine unabhängige Jury bestehend aus Fachjournalisten und anderen Branchenpersönlichkeiten, auf die Fahnen schreiben darf. Zusätzlich zu der Auszeichnung als "Most Innovative Brand 2017" wurden insgesamt neun Magnat Einzelprodukte aus allen Bereichen des Portfolios prämiert.Auszeichnung für Quantum 727 und New Omega 380Der High-End Standlautsprecher Quantum 727 erhielt bei den Plus X Awards die begehrte Auszeichnung für "High Quality und Funktionalität". Über diesen Award durfte sich auch die Neuauflage eines Klassikers freuen: Der New Omega 380 Subwoofer legt damit einen Traumstart im Heimkino-Bereich hin.Awards für das komplette Wireless PortfolioIm Bereich Multiroom und Wireless Audio zog Magnat ebenfalls alle Register: Die Stereolautsprecher Magnasphere 55 und Magnasphere 33 sowie die WLAN-Streaming-Speaker CS 40 und CS 10 erhielten jeweils einen Award für "High Quality, Design und Bedienkomfort". Damit erhielten alle verfügbaren Magnat Produkte aus diesem Bereich eine Auszeichnung durch die Plus X Jury - ein eindrucksvoller Beweis für das große Engagement, das der Pulheimer Hersteller in diesem Marktsegment an den Tag legt.Starkes Elektronik-Duo von Magnat ausgezeichnetIm Bereich Elektronik freut sich die Magnat M500 Serie über den Award "High Quality und Bedienkomfort". Konkret wurde die Kombination aus dem High-End CD-Spieler MCD 550 und dem empfangsstarken DAB(+)/FM Tuner MT 520 ausgezeichnet.Bluetooth + In-Ear = AwardLast but not least erhielten zwei Magnat LZR Kopfhörer den Award für "High Quality, Design und Funktionalität": Die Bluetooth-In-Ears Magnat LZR 548 BT und Magnat LZR 948 BT überzeugten die Jury des Plus X Awards."Mit neun ausgezeichneten Produkten und dem "Most Innovative Brand 2017"-Award waren die Plus X Awards 2017 ein voller Erfolg für Magnat", sagt Oliver Winklmeier, Leiter Marketing bei Magnat. "Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Preise und nehmen sie als Ansporn, weiterhin als Technologieführer und Impulsgeber in der Audio-Branche aufzutreten."



Bildinformation: Magnat gewinnt den begehrten "Most Innovative Brand 2017"-Award bereits zum zweiten Mal.