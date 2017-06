Grüne Werte fördert mithilfe der Crowdfunding-Plattform „bürgerzins“ regionale und nachhaltige Energie-Projekte

(fair-NEWS)

Anleger sind zunehmend daran interessiert, in was sie ihr Erspartes investieren. Vor allem ökologisch und ökonomisch nachhaltige Geldanlagen wie die Projekte der Grüne Werte Energie GmbH erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.Nachhaltige Geldanlagen, auch „Green Bonds“ genannt, gewinnen unter Anlegern zunehmend an Popularität. Kürzlich von der Rating-Agentur Moody’s veröffentliche Zahlen bestätigen diesen Trend: Während sich das Emissionsvolumen für die Nachhaltigkeitsanlagen im vergangenen Jahr auf 93 Milliarden Dollar belief, prognostiziert Moody’s für 2017 eine Steigerung um 120 Prozent auf insgesamt 206 Milliarden Dollar.Die hohe Nachfrage zeigt, dass Anleger mehr und mehr darauf achten, wofür ihre Investitionen verwendet werden und insbesondere ökologisch und ökonomisch nachhaltige Projekte fördern möchten. Positive Renditen sind zwar auch weiterhin ein entscheidender Faktor für eine Geldanlage, doch Faktoren wie Transparenz und Nachhaltigkeit gewinnen zunehmend an Relevanz.Nach der Leitidee „ökologisch, renditestark, grün“ rief die Grüne Werte GmbH im Jahr 2014 die Crowdfunding-Plattform „bürgerzins“ ins Leben, die es Anlegern – darunter auch Privat- und Kleinanleger ab Investitionssummen von 1000 Euro – ermöglicht, in regionale Projekte zu investieren, die diesen Kriterien entsprechen. Durch den transparenten Ansatz des Crowdfundings gewinnen alle beteiligten Parteien. Die Projektpartner erhalten die nötigen finanziellen Mittel für die Umsetzung ihrer umweltfreundlichen und ressourceneffizienten Ideen, die regionale Wirtschaft wird gefördert, Anleger profitieren von hohen Zinsen und – am wichtigsten – die Energiewende und der verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen wird weiter vorangetrieben.Bereits realisierte Projekte unterstreichen den Erfolg des Crowdfunding-Ansatzes der Grüne Werte Energie GmbH:- 135.000 Euro wurden für ein Unternehmen in der Eifel, das klimafreundliche Biomassebrennstoffe produziert, mittels bürgerzins gesammelt. Die Investitionen der Anleger wurden in eine Absackanlage für die Produktion von umweltfreundlichen Holzpellets investiert.- In der Region Apulien im Südosten Italiens wurde der Ausbau von Kleinwindkraftanlagen mit 350.000 Euro gefördert. Das Projekt leistete einen Beitrag dazu, die Gewinnung von Strom durch erneuerbare und umweltfreundliche Ressource voranzutreiben.- Für ein Betonbauunternehmen an der Ostsee konnte das Fundinglimit von 210.000 Euro dank der Unterstützung durch zahlreiche Anleger erreicht und in die Installation von Photovoltaik-Anlagen zur Erzeugung von grünem Strom investiert werden. Zudem stieg das Unternehmen auf energieeffiziente LED-Leuchtmittel um.Weitere Informationen zu den Projekten der Grüne Werte Energie GmbH sind auf der Internetseite unter https://www.buergerzins.de abrufbar.



Bildinformation: Grüne Werte fördert mithilfe der Crowdfunding-Plattform „bürgerzins“ regionale und nachhaltige Energie-Projekte