Bei Wasser und Brot – Update im Compliance – Blog: Tax Compliance und der Tax Compliance Officer

Wir haben unseren Compliance Blog aktualisiert und mit dem Thema „Tax Compliance Officer – Pflicht oder Kür im Unternehmen?“ ergänzt. Hier werden Themen wie die Ergebnisse einer weltweiten Studie zum Thema Tax Compliance, Steuern in der Historie, Aufgaben eines Tax Compliance Officers, Definition eines Tax Compliance Management Systems oder eine Integration eines Tax Compliance Management Systems in ein bestehendes CMS angesprochen.Den Beitrag „Tax Compliance Officer – Pflicht oder Kür im Unternehmen?“ finden Sie direkt hier: www.compliance-focus.de.Neben diesem aktuellen Thema wurden seit 2016 nachfolgende Blog-Beiträge zum Thema Compliance dort veröffentlicht:• Sport und Compliance• Korruption und Compliance• Leasing und Compliance• Kreditkarten und Compliance• Kartellrecht und Compliance• e-Crime und Compliance• Risiko und Compliance• Geschenke und Compliance• Steuern und Compliance• Ehrbarer Kaufmann als Leitlinie für den Deutschen Corporate Governance KodexWir freuen uns über einen Besuch in unserem Compliance - Blog und stehen natürlich jederzeit gerne für alle Fragen rund um die Weiterbildung im Bereich Compliance zur Verfügung.Alle Informationen des neuen Fernlehrgangs zum Certified Tax Compliance Officer finden Sie auf der Webseite des Wirtschaftscampus direkt hier: https://www.wirtschaftscampus.de/lehrgaenge/compliance-officer/certified-tax-compliance-officer .Termine für 2017 in Deutschland (bundesweit) sowie in Zürich und Wien für die abschließenden Zertifizierungen werden durch das Deutsche Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR) e.V. (www.dizr.de) im Bereich Compliance Management veröffentlicht.



Bildinformation: Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH