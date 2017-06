Auszeichnung der Firma Dorow aus Schneverdingen mit dem DAA-Siegel

(fair-NEWS)

Die Auszeichnung wurde durch Steffen Tom, dem Geschäftsführer von C&M I Coaching und Management vorgenommen, dem Unternehmen das das Siegel verleiht. Volker Dorow, der Geschäftsführer der Dorow GmbH freut sich über die Ergebnisse der anonymen Mitarbeiterbefragung, die der Kern dieser Auszeichnung als attraktiver Arbeitgeber bilden. „Wir haben ein tolles Team, jeder zeigt einen hohen Einsatz, wir stellen uns den Herausforderungen. Dass wir nun das Siegel bekommen haben, macht uns stolz“, so Volker Dorow anlässlich der Auszeichnung.Das Siegel „DAA – Deutschlands Ausgezeichnete Arbeitgeber“ unterstützt Unternehmen in Sachen Arbeitgeberpositionierung und Mitarbeitergewinnung. Kern ist eine positive Entwicklung der Unternehmenskultur, die sich in einer hohen Zufriedenheit der Mitarbeiter ausdrückt.Die Dorow GmbH ist in den Bereichen Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik, Anlagen- und Objektbau sowie BHKW-Technik im gesamten deutschen Raum tätig und arbeitet sowohl für Privatkunden als auch für gewerbliche Kunden. Das Unternehmen hat zur Zeit 53 eigene Mitarbeiter und setzt vor allem auf innovative Lösungen für Kunden und zukunftsorientierte Techniken.



Bildinformation: Daniele und Volker Dorow mit Steffen Tom