Pressemitteilung zur Auszeichnung mit dem DAA-Siegel der Firma Frondorf GmbH aus Alzey

(fair-NEWS)

Die Auszeichnung wurde durch Steffen Tom, dem Geschäftsführer von C&M I Coaching und Management vorgenommen, dem Unternehmen, das das Siegel verleiht. Frank Frondorf, einer der beiden Geschäftsführer freut sich über die Auszeichnung: „Wir haben ein wirklich gesundes Unternehmen mit vielen tollen Mitarbeitern. Das zeigen die Mitarbeiterbefragungen der letzten Jahre. Darum sind wir auch erfreut, das Siegel zu erhalten.“Uwe Frondorf, der zweite Geschäftsführer, ergänzt: „Wir sind auf der Suche nach neuen Fachkräften, die sich den täglichen Herausforderungen stellen und in einem tollen Team arbeiten wollen. Dabei wird uns das Siegel unterstützen, weil es aussagt, dass es sich lohnt, hier zu bewerben.“Das Siegel „DAA – Deutschlands Ausgezeichnete Arbeitgeber“ unterstützt Unternehmenin Sachen Arbeitgeberpositionierung und Mitarbeitergewinnung. Kern ist eine positive Entwicklung der Unternehmenskultur, die sich in einer hohen Zufriedenheit der Mitarbeiter ausdrückt.Die Frondorf GmbH ist in Bereichen Sanitärtechnik, Heizungsbau und Lüftungs- und Kältetechniktechnik, sowie Badsanierung tätig, hat auch eine eigene starke Elektroabteilung und arbeitet sowohl für Privatkunden als auch gewerbliche Kunden.Das Unternehmen hat zur Zeit über 70 Mitarbeiter und setzt vor allem auf schnelle und qualitativ hochwertige Ausführung von Handwerksarbeiten für den Kunden.



Bildinformation: Die Geschäftsführer der Frondorf GmbH mit Steffen Tom