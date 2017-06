Deutschlands großer Handspiel-Report

Pressemitteilung von TENGA-Team

Fußballfans haben die Nase vorn: mit Handspiel zu Eigentor

(fair-NEWS) Berlin/Tokio, Juni 2017 – Das Handspiel scheint eine komplizierte Sache zu sein. Denn damit befassen sich gleich zwei aktuelle Studien: das Fußballmagazin Kicker kommt zu der Erkenntnis, dass über 40% der Bundesliga-Profis nicht sicher sind, die Handspiel-Regeln zu kennen. Der Sextoy-Hersteller TENGA hat in seinem Handspiel-Report* wiederum festgestellt, dass 89% der Fußball-Fans regelmäßig Hand anlegen.



Knapp ein Drittel der Fußballfans hat das Handspiel zum Teamsport erkoren und sich bereits gemeinsam mit einem Partner selbst befriedigt. Im Vergleich zum Fußball, wo „die Hand Gottes“ eher im Bruchteil von Sekunden Erfolge erzielt, ist das Spiel mit sich selbst unter Fußballfreunden nicht ganz so schnell vorbei: 44% von ihnen haben angegeben, zwischen sechs und 15 Minuten vom Anstoß bis zur ‚Eigentorszene‘ zu benötigen. Für ein Drittel der Befragten reicht die Hälfte der Zeit aus: sie geben sich zwischen einer und fünf Minuten für ihr Handspiel.



Egal ob Handspiel, im Team oder mit Toys: Fußball-Fans sind im Vergleich zur Gesamtbevölkerung zufriedener mit ihrem Sex- und Masturbationsleben. Mit ihrem Sexleben zeigten sich zwei Drittel der Anhänger des runden Leders zufrieden (alle Befragten: 54 Prozent), ihr Masturbationsleben finden sogar mehr als drei Viertel zufriedenstellend (Gesamtbevölkerung: 67 Prozent).



Weitere Informationen zur Studie finden Sie unter:



Die japanische Lifestyle-Marke TENGA GmbH ist ein Hersteller von Sex Toys für Männer und Frauen, die das sexuelle Wohlbefinden steigern. Mit seinen Produkten zielt das Unternehmen darauf ab, die sexuelle Lust mit sich selbst zu revolutionieren. Dabei soll das Thema Masturbation als natürlichste Sache der Welt in den Vordergrund gerückt werden. Seit seiner Gründung im Jahre 2005 in Tokio (Japan) hat TENGA über 50 Millionen Produkte in 45 Ländern verkauft. Dieses Jahr wurde TENGA mit dem Red Dot Design Award für fünf seiner innovativen Sex Toys ausgezeichnet.



«Deutschlands großer Handspiel-Report »

