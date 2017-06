In Gedenken an Steven Reiss: Was uns motiviert

(fair-NEWS)

(Mittenaar-Bicken) Steven Reiss, Begründer des Reiss Motivation Profile, hat am 28. Oktober 2016 den Kampf gegen seine schwere Krankheit verloren. "Aufgrund unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Steven Reiss haben wir uns dazu entschlossen, ein Buch herauszubringen, das seine Forschung und sein Lebenswerk entsprechend würdigt", so Brunello Gianella von der RMP germany GmbH, die ab 1. Juli 2017 exklusiver Lizenzpartner des Reiss Motivation Profile in Deutschland ist. "Was uns motiviert: The Reiss Motivation Profile - A tribute to Steven Reiss" gibt einen Einblick in das Leben von Steven Reiss und in seine für die Nachwelt so wertvolle Arbeit.Das von Steven Reiss in den 1990er Jahren entwickelte Reiss Motivation Profile ist eine wissenschaftlich fundierte Einschätzung dessen, was Menschen antreibt und motiviert. Durch eine Reihe von empirischen Studien identifizierte Steven Reiss 16 grundlegende Bedürfnisse von Menschen und entwickelte dazu ein Diagnosetool mit 128 Aussagen zu verschiedenen Lebensbereichen. Anhand eines wissenschaftlich-mathematischen Verfahrens werden daraus die individuellen Ausprägungen der sogenannten Lebensmotive eines jeden Menschen ermittelt. Inzwischen findet das Reiss Motivation Profile weltweit Anerkennung und Verbreitung und wird in ganz unterschiedlichen Praxisfeldern angewendet, unter anderem im Bereich Human Resources, der Führungskräfteentwicklung und -ausbildung, der Selbstreflexion, in der Konfliktlösung, der Beratung, im Coaching, im Sport (Olympia-Teams), im Bereich der Familien- und Paarberatung, im Marketing sowie im Gesundheits- und Wellnessbereich.RMP germany pflegt einen engen Kontakt zur Familie von Steven Reiss und begleitet die Weiterführung seiner Forschungsergebnisse. "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Anwendungsfelder stetig weiterzuentwickeln - damit das Tool praktikabler, schneller und einfacher wird", erklärt Daniele Gianella, der gemeinsam mit Brunello Gianella und Benjamin Schulz sowie Irene Krötlinger und Dr. Maximilian Koch hinter RMP germany steht. Auf diese Weise soll die Vision von Steven Reiss weitergetragen werden, das Reiss Motivation Profile für alle Menschen auf der Welt zugänglich zu machen, um sich selbst und andere besser verstehen und annehmen zu können.Weitere Informationen über RMP germany finden Sie unter: <a href="www.rmp-germany.com/"> www.rmp-germany.com</a>



Bildinformation: Buchcover: "Was uns motiviert"