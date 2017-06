Immobilien: Germering bei München

(fair-NEWS)

Germering liegt im südöstlichen Landkreis Fürstenfeldbruck, im Westen von München. Die Große Kreisstadt Germering zählt gut 40.000 Einwohner und bildet den perfekten Übergang von München zum Fünfseenland. Als Wohnort ist Germering außerordentlich beliebt. Die Infrastruktur ist sehr gut ausgebaut, es gibt ein Wellenfreibad, ein Hallenbad, eine Eislaufbahn, einen Golfplatz, ein Cineplex-Kino, zwei Grundschulen, eine Realschule, zwei Gymnasien und als Erholungsmöglichkeit den Germeringer See und schöne Parkanlagen. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind vielfältig vertreten. Mit der S-Bahn ist man in gut 20 Minuten in der Münchner Innenstadt.Immobilienpreise und Quadratmeterpreise in <a title="Immobilienmakler Germering" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/immobilienmakler-muenchen/makler-germering/"> Germering</a>, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise von Juni 2016 bis Juni 2017):Häusermarkt Germering:In Germering wurden über das vergangene Jahr 200 Verkaufsofferten im Bereich Hausverkauf gezählt, 53 davon waren Neubauobjekte ab dem Baujahr 2016. Im Vorjahresvergleich schnitten gebrauchte Häuser preislich ähnlich ab, neue Häuser waren im Schnitt 10 % teurer angeboten. Nunmehr war beim Kauf eines Einfamilienhauses bei 110 bis 150 m² Wohnfläche mit einem durchschnittlichen Preis von etwa 820.000 EUR zu rechnen, bis 200 m² dann mit 850.000 EUR und ab 200 m² im Schnitt etwa 1,8 Mio. EUR, im Höchstfall bis 2,98 Mio. EUR.Für Doppelhaushälften wurden bei 100 bis 150 m² durchschnittlich 760.000 EUR verlangt, ab 150 m² im Mittel etwa 870.000 EUR. Und im Bereich Reihen- und Reiheneckhäuser lag der durchschnittliche Kaufpreis für 100 - 150 m² bei etwa 710.000 EUR, ab 150 bis 180 m² bei etwa 880.000 EUR.Wohnungsmarkt Germering:373 Eigentumswohnungen waren zum Verkauf ausgeschrieben, 77 davon als Neubau. Wohnungen in Germering waren im Mittel um etwa 10 bis 15 % teurer als noch vor einem Jahr. Damit kostete eine durchschnittliche gebrauchte Wohnung pro m² rund 4.350 EUR, eine durchschnittliche Neubauwohnung etwa 6.200 EUR pro m². Für exemplarische Wohnflächen wie 40 bis 60 m² war mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von etwa 250.000 EUR zu rechnen, bei 80 bis 100 m² mit etwa 415.000 EUR und bei 120 bis 140 m² schließlich mit etwa 620.000 EUR.Tatsächliche Verkaufspreise 2016:Eine Orientierung für tatsächlich erzielbare Preise lässt sich dem Preisindex des Immobilienverbandes Deutschland entnehme. Hier werden beispielsweise bei gutem Wohnwert für ein Einfamilienhaus mit WF 150 m² ca. 1,09 Mio. EUR als möglicher Verkaufspreis angeführt, für eine 125 m² Doppelhaushälfte rund 725.000 EUR und für ein 120 m² Reihenmittelhaus rund 700.000 EUR. Für Eigentumswohnungen werden 3.600 EUR pro m² Wohnfläche im Gebrauchtzustand genannt, 5.100 EUR pro m² für Neubauobjekte."Auch wenn der Stadtkern von Germering kein Gesicht aufweist, merken immer mehr Familien, wie interessant Lage und Infrastruktur sind und wie gut man hier wohnen kann", meint Rainer Fischer, <a title="Immobilienmakler München" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/">Immobilienmakler für München</a> und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.Quellen: wikipedia.de, germering.de, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH und dem IVD Preisindex 2016; Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers aus München bzw. Germering. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.



Bildinformation: Fischer Immobilien