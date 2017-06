Lescars Kfz-Finder USB-Adapter zur Standort-Markierung

(fair-NEWS)

Das Auto auf Anhieb wiederfinden: Per Bluetooth-Verbindung und kostenloser App speichert mandie Park-Position jetzt automatisch im Smartphone oder Tablet-PC! Ideal, wenn manbeispielsweise in einer fremden Stadt unterwegs ist.Und so funktioniert"s: Den <a href="www.pearl.de/nc-1421-usb-netzteile-usb-ladegeraete-fuer-kfz-zigarettenanzuender-usb-ladekabel-usb-steckdose-stecker.shtml">Adapter</a> von <a href="www.pearl.de/ar-2-29.shtml">Lescars</a> in einen freien USB-Port, z.B. in dem Kfz-Netzteilstecken. Die kostenlose App starten und das Mobilgerät mit dem Adapter verbinden. Sobald derMotor abgestellt wird, speichert die App den aktuellen Standort. So navigiert man später zielsicherzu seinem Parkplatz zurück!Der USB-Anschluss bleibt frei für die Mobilgeräte! Denn der Adapter schleift den Anschluss einfachdurch.- USB-Adapter für App-unterstützte Kfz-Standort-Markierung- Bluetooth für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC- Kostenlose App für Android und iOS (erhältlich bei Google Play und im App Store):speichert den Fahrzeug-Standort beim Abstellen des Motors- Blockiert keinen USB-Port: schleift den Anschluss durch- Anschlüsse: je 1 Stecker und Buchse USB Typ A- Maße: 46 x 20 x 9 mm, Gewicht: federleichte 7 g- USB-Adapter inklusive deutscher AnleitungPreis: 7,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 29,90 EURBestell-Nr. PX-4191-625 Produktlink: <a href="www.pearl.de/a-PX4191-1421.shtml">www.pearl.de/a-PX4191-1421.shtml</a>



Bildinformation: Lescars Kfz-Finder USB-Bluetooth-Adapter zur Standort-Markierung per App, www.pearl.de