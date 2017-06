Coco Collection präsentiert neue Spa Linie

(fair-NEWS)

Malediven, Juni 2017: Die Resorts Coco Bodu Hithi und Coco Palm Dhuni Kolhu befinden sich auf traumhaften maledivischen Inseln und stehen nicht nur für paradiesische Natur und absolute Exklusivität, sondern auch für fabelhafte Spa Erlebnisse. Bei Behandlungen mit maledivischen Ingredienzien, sowie der neuen Thalgo-Pflege-Linie können sich große und kleine Gäste in einer atemberaubenden Kulisse verwöhnen lassen.Neue luxuriöse Pflege-LinieUm das Wellness-Erlebnis der Gäste auf beiden Inseln maßgeblich und kontinuierlich zu bereichern, wurde das Portfolio an Spa-Produkten um eine luxuriöse Pflegelinie aus Frankreich ergänzt. Gäste können nun in die Welt maritimer Behandlungen abtauchen, um Körper, Geist und Seele nachhaltig in Einklang zu bringen. Thalgo La Beauté Marine ist eine renommierte Spa-Marke aus Frankreich, welche auf Algen und anderen Meeresinhaltstoffen basiert. Schon seit über 50 Jahren steht Thalgo für Schönheit und Kraft aus dem Meer. Aus dem Reichtum der Ozeane schöpft es die Elemente für wirkungsvolle Pflege- und Behandlungskonzepte. Neben der renommierten Pflegelinie setzt die Coco Collection weiter auf langbewährte Produkte wie heimisches Kokosnussöl aus eigener Herstellung oder auf die Wirkung der Pflegeprodukte von Thémaé.Schwebendes Spa auf Coco Bodu HithiBesonderes Highlight von Coco Bodu Hithi ist der einzigartige Spa-Bereich: Über dem Wasser gelegen, wurde in sechs Behandlungszimmern ein Glasboden direkt unterhalb der Massageliegen eingelassen, so dass Gäste während der Behandlung die Unterwasserwelt des Indischen Ozeans bewundern können. Die Treatments im „Coco Spa“ sind aus thailändischen, balinesischen und indischen Traditionen speziell für Coco Bodu Hithi entwickelt worden. Neben authentischen Ayurveda-Behandlungen und wohltuenden Massagen werden Facials mit hochwertigen Kosmetikprodukten - auf Wunsch auch in privater Atmosphäre der eigenen Villa angeboten. Angegliedert an den Spa-Bereich befindet sich ein voll ausgestatteter Fitnessraum. Genauso offen gehalten wie die gesamte Architektur von Coco Bodu Hithi, verführt die Rundum-Verglasung dazu, den Blick über den endlosen indischen Ozean schweifen zu lassen. Die Yogis unter den Gästen können ihren Körper und Geist mit Sonnengruß, Kobra und Hund unter freiem Himmel aktivieren.Signature Treatment auf Coco Palm Dhuni KolhuDas Spa auf Coco Palm Dhuni Kolhu ist ein Ort der Ruhe mit fünf Behandlungsräumen, umgeben von weißem Strand, türkisfarbenem Wasser und dichten Palmenlandschaften. Um die Haut der Gäste auf eine natürliche Art und Weise zu pflegen, macht sich das Spa die heilenden Eigenschaften von tropischen Pflanzen und Früchten zu Nutze. Die Anwendungen sind von traditionellen indonesischen, thailändischen und indischen ayurvedischen Techniken inspiriert. Als Highlight gelten die besonderen Gewürzbäder, bei denen Gäste mit einem lokalen Kurumba-Getränk ein Bad voller frischer und reichhaltiger Zutaten, wie Ingwer, Zitronengras und Galangal genießen können. Das Bad beseitigt Verunreinigungen der Haut und fördert die Zellerneuerung. Wer sich nach noch mehr Entspannung sehnt, kann auf ganz individuell abgestimmte Beauty- und Relax-Behandlungen zurückgreifen, darunter das Signature-Treatment „Coco Fusion“, das asiatische Massage-Techniken wie Shiatsu mit der schwedischen Praxis vereint.



Bildinformation: Coco Collection präsentiert neue Spa Linie