Feel the tropical sun: die Limited Edition Bohemian Tropics von p2 cosmetics

Juni 2017. Farbenfroh und luxuriös - so präsentiert sich die neue p2 Limited Edition Bohemian Tropics. Exotisch leuchtende Farbakzente und sommerlich-schimmernde Bräune dominieren die Looks und entführen in eine tropische Welt. Mit den schimmernden Make-up-Highlights wirkt der Teint schon vor dem ersten Urlaubstag frisch und sonnengeküsst. Dabei versprühen Beauty-Girls auch dann noch lässige Coolness, wenn andere schon längst im Schatten sitzen. Alle Artikel der Limited Edition Bohemian Tropics sind vom 1. Juli bis 31. August 2017 erhältlich - so lange der Vorrat reicht.Gleam and Glow - Schimmernde SommerbräuneSonnenbräune und einen sommerlichen Glow lieben alle Beauties - genau das bietet der Acapulco glam body bronzer. Der Bräunungspuder für den ganzen Körper verleiht der Haut auch ohne Sonnenbad einen zarten Schimmer. Damit geht es perfekt gestylt zur nächsten Sommerparty. TAN-tastic! Auch das summer of love bronzing powder darf bei einem sommerlichen Make-up-Look nicht fehlen. Der samtige Bräunungspuder verschmilzt sanft mit der Haut, mattiert sie zuverlässig und gleicht kleine Unregelmäßigkeiten optisch aus. So ist es auch bei tropischen Temperaturen easy frisch und cool auszusehen. Erhältlich ist der Bräunungspuder in zwei Farben, die sich individuell dem Teint jedes Tropic-Girls anpassen. Für einen strahlenden Look ist das miracle illuminator bronzing fluid die richtige Wahl. Luxurious shine ist hier das Motto: Das Bronzingfluid für Gesicht, Hals und Dekollete schimmert zart und unterstreicht sanft die erste sommerliche Bräune. Und wenn das Finish zwischendurch schnell aufgefrischt werden muss, sind die waterlily matte perfection blotting papers ideal. Die hauchdünnen Papierblättchen mit ihrem sommerlich-tropischen Duft nach Wasserlilien sorgen auch an heißen Tagen für einen frischen Look, indem sie überschüssiges Öl von der Haut absorbieren. Dazu die Blättchen einfach sanft auf die glänzenden Hautstellen drücken, schon ist das Finish mattiert.Bright and Colorful - Glänzende AugenAugen Make-up mit farbigen Effekten ist diesen Sommer angesagt und mit dem sea jewel kajal auch ganz leicht selbst zu schminken. Der hochpigmentierte Kajal in drei ausgefallenen Farben sorgt für einen wahren Eyecatcher-Look und zaubert einen ausdrucksstarten Blick. Er lässt sich sowohl am Wimpernkranz als auch am Innenlid präzise und geschmeidig auftragen. Nach einem strahlenden Auftritt können clevere Beauty-Girls ihren Augen mit den bloomy rest gel eye pads eine Auszeit gönnen. Die Pads für mindestens eine Stunde oder über Nacht in den Kühlschrank geben und dann auf die Augen legen. Die wiederverwendbaren Gel-Pads kühlen angenehm und machen müde Augen wieder munter, während erschöpfte Beauties relaxt die Beine hochlegen.Glossy and Shiny - Leuchtende LippenTropischen Glamour versprüht der vinyl exotic lipgloss in vier unterschiedlichen Farben. Die hochdeckende Textur ist ein toller Hingucker, da sie im Sonnenlicht besonders schön leuchtet. Das Gloss bietet ein angenehmes Tragegefühl und maximale Haltbarkeit - auch in durchtanzten Tropennächten. Ein absolutes Must-Have für den tropischen Sommerlook auf den Lippen ist der holographic supreme pH lipgloss. Er ändert seine Farbe je nach dem pH-Wert der Lippen: ob Rot, Rose oder Pink - tropische Beauty-Girls können sich überraschen lassen. Mit seinen holographisch schimmernden Pigmenten und der hochglänzenden Textur zieht das Gloss alle Blicke auf sich.Shimmering and Flashing - Farbenfrohe NägelWer es gar nicht mehr erwarten kann endlich in den Urlaub zu fahren, greift einfach zum paradisian fantasy nail polish. Der Nagellack mit dem speziellen "Summer gleam" entführt in eine tropisch-heiße Welt und verzaubert mit seinem pearligen Schimmer. Die drei verschiedenen, satten Farben sind schnelltrocknend und langhaftend und bringen das Tropenfeeling auf die Nägel.Exotic Trendsetters On The RiseMit der neuen p2 Limited Edition Bohemian Tropics wird elegantes, sommerliches Styling leicht gemacht. Schimmernde Texturen lassen Beauties erstrahlen und zaubern eine zarte Sommerbräune während leuchtende Farben Akzente setzen. So kreieren stilbewusste Summer-Girls ihre eigenen, individuellen Tropen-Looks ganz nach dem Motto "Embrace the heat!"Diesen Pressetext sowie hochauflösende Fotos aller neuen Produkte finden Sie zum Download in der digitalen Pressemappe von p2 cosmetics unter http://pressemappe.p2cosmetics.panama-pr.de/



Bildinformation: (Bildquelle: p2 cosmetics)