Ingenico Payment Services erweitert Rahmenvertrag mit Ringfoto für Österreich

(fair-NEWS) Ratingen, 12. Juni 2017__ Europas größter Fotoverbund Ringfoto setzt auch in Österreich erfolgreich auf Ingenico: Der seit 2001 bestehende Rahmenvertrag für Deutschland wird nun durch die Vereinbarung mit der RINGFOTO GmbH in Österreich erweitert. Ingenico Payment Services, Spezialist für kartengestützten Zahlungsverkehr, kann nun auch den österreichischen Ringfoto-Händlern die bargeldlose Zahlungsabwicklung inklusive Kreditkartenakzeptanz am POS zur Umsetzung anbieten.



Als größter Fotoverbund in Europa unterstützt die Ringfoto-Gruppe ihre Mitglieder - vom kleinen Fotofachgeschäft bis hin zum Fotofachbetrieb mit mehreren Filialen - mit vielfältigen Service-Leistungen im Bereich Einkauf, Vertrieb, Marketing und Beratung.



"Durch die umfassende Zusammenarbeit mit Ingenico können wir nun auch unsere Mitglieder in Österreich mit einem umfangreichen Payment-Service unterstützen. Die langjährige Betreuung in Sachen Payment-Lösungen ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg unserer Händler und hilft ihnen dabei, die stetig wachsenden Anforderungen zu erfüllen", sagt Gerhard Brischnik, Geschäftsführer von Ringfoto Österreich.



Seit 2001 ist die Kooperation mit Ringfoto Deutschland stetig gewachsen und umfasst nun auch deren Aktivitäten in Österreich. "Nach so vielen gemeinsamen Jahren freut es uns, nun auch für Händler in Österreich eine gute Infrastruktur zur Verfügung stellen zu können. Wir werden gemeinsam neue Projekte vorantreiben, in Deutschland ist u.a. die Einführung der Ingenico Gutscheinkarte geplant", ergänzt Dr. Markus Weber, Geschäftsführer von Ingenico Payment Services.