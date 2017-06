Per Smartphone und scan4cloud Logistik optimieren

(fair-NEWS)

Viernheim, 12. Juni 2017 - all4cloud setzt mit scan4cloud neue Akzente in der Optimierung von Logistikprozessen. Mittels der Logistik-App lassen sich auf Waren oder Produkten befindliche Barcodes beispielsweise per Smartphone scannen und an SAP Business ByDesign übermitteln. Kunden der Cloud-ERP-Lösung können die App ab sofort nutzen. Sie funktioniert sowohl on- als auch offline und ist ab der Android-Version 4.2 einsetzbar. scan4cloud ist besonders geeignet für SAP-Business-ByDesign-Kunden, die ihre internen Logistikprozesse optimieren wollen.Detlef Aden, Head of Business Development & Channel: "Mit scan4cloud geht das Scannen deutlich einfacher, schneller und gänzlich ohne Medienbruch. Einfach ein Smartphone oder ein Wearable nehmen, Barcode per Laser oder Bluetooth scannen und über die SAP Cloud Platform an SAP Business ByDesign übermitteln, fertig." An- und Auslieferungen oder jede andere Warenbewegung lassen sich so einfach und schnell bearbeiten. Bei Inventuren erfolgt ebenfalls alles digital, da dank App hierbei das fehleranfällige, manuelle Erfassen auf Papier entfällt. Auch fertige Arbeitsvorgänge melden Mitarbeiter per App direkt an SAP Business ByDesign. Das Ergebnis sind niedrige Kosten und Fehlerraten, transparente Vorgänge und exakte Bestände.On- und offline-Verbindung zwischen scan4cloud und SAP Business ByDesignMittels scan4cloud können Kunden ihre Logistik perfekt in die Betriebsabläufe integrieren. Ist das mobile Endgerät mit dem Internet verbunden, werden die Daten direkt an SAP Business ByDesign übermittelt. Hat der Mitarbeiter keine Verbindung zu SAP Business ByDesign oder steht ihm kein WLAN zur Verfügung, werden die Daten entweder auf der SAP Cloud Platform gepuffert, in eine mobile Datenbank überspielt oder im Smartphone oder Scanner zwischengespeichert. Sobald die Verbindung zwischen Smartphone und SAP Business ByDesign hergestellt ist, lassen sich die Daten synchronisieren. Sollten mobiles Endgerät und SAP Cloud Platform gleichzeitig offline sein, erfolgt ein manuelles Processing der Aufgaben in SAP Business ByDesign.Die Logistik-App wurde ursprünglich von Reply konzipiert, anschließend von all4cloud übernommen, weiterentwickelt und kommt nun unter dem Markenlabel scan4cloud auf den Markt. "Wer in der Fertigung oder im Handel tätig ist und logistische Abläufe hat, wird von scan4cloud profitieren", so Aden.In einer Live-Demo können Interessenten die neue Lager-App erleben: https://www.all4cloud.de/all4cloud-live/lager-app-scan4cloud-live-demo/Eine Übersicht von verfügbaren all4cloud-Add-ons für SAP Business ByDesign finden Sie hier: https://www.all4cloud.de/loesungen/cloud-erp-addons/



Bildinformation: (Bildquelle: all4cloud GmbH & Co. KG)