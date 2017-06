(fair-NEWS)

Das Kurzentrum Bad Tatzmannsdorf und das Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf wurden neu ins "Jetzt" gestellt. REDUCE hat die Wurzeln im Lateinischen: Reducere heißt zurückführen. Im REDUCE GESUNDHEITSRESORT BAD TATZMANNSDORF führt der Weg zurück zum Eigentlichen. Zur Gesundheit und zum Wohlbefinden. Die Konzentration auf die heilende Kraft der Natur, die hier seit Jahrhunderten aus der Tiefe wirkt, in Verbindung mit kompetenter medizinischer und therapeutischer Betreuung und bewusstem Urlaubsgenuss, ist eine Besinnung auf die Stärken des Resorts. Mit Heilmoor, kohlensäurehältigem Heilwasser und Thermalwasser verfügt das Resort österreichweit über ein einzigartiges Gesundheitsangebot. Die medizinischen und touristischen Angebote wurden zu kompakten Gesundheitsmodulen gebündelt. Für wirksame Gesundheitsaufenthalte oder entspannte Urlaubstage. Die moderne Ausrichtung sichert zudem langfristig rund 360 Arbeitsplätze in der Region und stärkt das Resort im immer stärker werdenden Wettbewerb im Bereich des Gesundheitstourismus.Der Name REDUCE bringt das, was den Gästen angeboten wird, genau auf den Punkt. Ausstieg aus der Alltagshektik, entschleunigen und zur Ruhe kommen, mit einem einzigartigen Konzept in herrlicher landschaftlicher Umgebung. Reduziert auf das Wenige, das so wertvoll ist: im Mittelpunkt stehen die drei Naturheilvorkommen Kohlensäure, Moor und Thermalwasser. Sie bilden die Basis für ganzheitliche Behandlungs- und Entspannungsmöglichkeiten. Die Wirkung der natürlichen Heilmittel auf die Gesundheit wird im REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf durch Zusatztherapien aus dem Bereich der physikalischen Medizin wie Massagen, Elektrotherapien und Heilgymnastik, aber auch mit Angeboten für die mentale Gesundheit ergänzt. Beschwerden, wie zum Beispiel Rücken- oder Gelenksschmerzen, die oftmals schon zum geduldeten Begleiter im Alltag werden, aber auch Beschwerden des Herzkreislaufs bis hin zu Erschöpfungs- und Stresserscheinungen sowie Müdigkeit können mit übersichtlichen Gesundheitsmodulen nachhaltig behandelt werden - und das in erholsamem Ambiente mit einem Angebot, das auch mit zeitgemäßer regionaler Kulinarik bis hin zu einer veganen Speisekarte punkten kann."Die Kur und die Gesundheit sind ein wichtiges Segment im burgenländischen Tourismus, er profitiert erheblich von der einzigartigen Ressource der drei Heilvorkommen und dem jahrhundertealten Wissen und der Kompetenz. Dennoch gilt es das alte Wissen immer wieder zeitgeistig auf den neuesten Stand anzupassen und in seiner besten Form zu präsentieren, das ist mit REDUCE - der neuen Dachmarke- gelungen. Die Kernkompetenz der drei Naturheilvorkommen Kohlensäure, Moor und Thermalwasser wird von REDUCE verstärkt hervorgehoben. Dieser USP der drei natürlichen Heilvorkommen ist in Österreich einzigartig und den gilt es zu nutzen.", Interims-Geschäftsführerin Raphaela Schaschl, MA, Burgenland Tourismus"Das Gesundheitswesen und auch die Qualität im Gesundheitswesen haben im Burgenland schon immer große Bedeutung gehabt. Bestes Beispiel: Die Heilquelle hier in Bad Tatzmannsdorf. Sie wird seit über 380 Jahren für Kuren genutzt und ist heute ein florierendes Heilbad. Gesundheit bedeutet mehr als das Freisein von Krankheit. - Sie bedeutet körperliches, seelisches und geistiges Wohlbefinden. Gesundheitsförderung und Prävention ist ein zeitgemäßer und unverzichtbarer Bestandteil der Gesundheitspolitik.", Landesrat Mag. Norbert Darabos"Wir gehen mit den Ansprüchen der heutigen Gesellschaft und setzen auf ganzheitliche Betreuung. REDUCE ist für uns die Konzentration auf das Wesentliche: das Zusammenspiel aus der Kraft der Natur, Medizin, Entspannung und Kulinarik", Vorstandsdirektor Dr. Leonhard Schneemann.



Bildinformation: v.l. LR Mag. Norbert Darabos, K.Weingrill, Dr. L. Schneemann, A. Klucsarits, R. Schaschl, G. Polster (Bildquelle: @ Pavel Laurencik)