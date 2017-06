Treffen Sie Logivest Concept auf dem Dialogforum Logistikimmobilien

(fair-NEWS) Der wegweisende Megatrend im Bereich Logistikimmobilien ist und bleibt der E-Commerce. Vor allem weil die Ansprüche der Kunden an die Lieferversprechen und Lieferalternativen sowie das Warensortiment steigen. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Logistikimmobilien der Zukunft, sondern auch auf die Logistikstandorte, an denen diese Immobilien zukünftig entstehen werden. Beispiele sind mehrstöckige Logistikimmobilien in Ballungsgebieten oder die gemischte Nutzung von Gebäuden als Logistikimmobilie und Kaufhaus. Denn vor allem die Flächenknappheit in den Ballungsgebieten steht den steigenden Anforderungen an Logistikimmobilien im Bereich E-Commerce entgegen. So werden flexible Logistikimmobilien in Stadtnähe benötigt, Flächen sind aber knapp und damit teuer.



Auch die zunehmende Elektromobilität spielt eine große Rolle im Markt für Logistikimmobilien. Schon heute beginnen Lieferunternehmen, ihre Flotte auf Elektrofahrzeuge umzurüsten. Das bedeutet aber, dass in den Logistikimmobilien geeignete Ladestationen in ausreichender Menge zur Verfügung stehen müssen.



Beide Entwicklungen nehmen also großen Einfluss auf die Konzeption der Logistikimmobilien und die Auswahl der Logistikstandorte der Unternehmen. Welche Möglichkeiten es gibt und welche Anforderungen Logistikimmobilien und Logistikstandorte der Zukunft erfüllen müssen, zeigt das Dialogforum BIG5 am 21. Juni in Berlin. So präsentieren unter anderem Dr. Alexander Nehm, <a href="https://www.logivest.de/unternehmen/logivest-concept">Logivest Concept</a> GmbH, und Prof. Christian Kille, FHWS Würzburg-Schweinfurt, Mythen, Moden und Trends rund um die Zukunft der <a href="https://www.logivest.de/beratungsangebot/markt-und-standortreport-fuer-logistikimmobilien-investments">Logistikimmobilien</a> und <a href="https://www.logivest.de/logistikstandorte">Logistikstandorte</a>. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem persönlichen Austausch und Gespräch mit unseren Logistikimmobilien Beratern.



Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der Website des Veranstalters: www.dvz.de/veranstaltungen/dvz-veranstaltungen/single-view/event/show/big5-dialogforum-log.html