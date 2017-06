(fair-NEWS)

Kinderwunsch und Single, wie passt das zusammen? Mutter, Vater und Kind bestimmen auch in der heutigen Zeit noch immer das klassische Bild einer Familie. Weshalb es für Singles und gleichgeschlechtliche Paare nicht leicht ist, ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Entgegen der Traumfabrik Hollywood ist es in Deutschland nicht für jeden ohne weiteres möglich, eine Kinderwunschbehandlung unter ärztlicher Aufsicht durchzuführen.Maggie Schwarz beschreibt in diesem Buch ehrlich und bewegend die Geschichte zu ihrem Kinderwunsch und wie sie es geschafft hat, sich diesen zu erfüllen. Der Weg dorthin war nicht immer leicht, aber sie ist ihn gegangen, ohne Mann an ihrer Seite.Als E-Book und Taschenbuch online bei Amazon erhältlichMaggie Schwarz erhofft sich mit Ihrem Debut als Autorin anderen Frauen Mut zu machen und Hoffnung zu geben, an ihrem Traum vom Muttersein festzuhalten. „Wunschkind – wie sich eine Singlefrau ihren größten Wunsch erfüllt“ ist ohne Verlag erschienen und nur online bei Amazon sowohl als E-Book als auch als Taschenbuch erhältlich.



Bildinformation: Vom Wunsch einer Singlefrau Mutter zu sein