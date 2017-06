Dietrich Theden - Ein Vater der modernen deutschen Kriminalerzählung

(fair-NEWS)

Dietrich Theden (Wankendorf 1857 – Funchal 1909) ist einer der großen Unbekannten innerhalb der deutschen Literatur. Kaum eine autobiographische Äußerung ist von ihm bekannt, kein Porträt existiert. Und schon sehr früh breitete er um seine Person den Mantel des Schweigens. Mit dem vorliegenden Werk gelingt es erstmals Näheres über diese Schriftsteller zu erfahren, dazu zählt auch das bisher nicht bekannte Todesdatum und die Umstände, die zu Thedens Ableben auf der Insel Madeira führten.Er war Erzieher und Lehrer, Herausgeber und Redakteur u.a. bei der 'Gartenlaube' dem 'Universum', schließlich Chefredakteur der auflagenstarken Familienzeitschrift 'Zur guten Stunde'. Einem größeren Publikum wurde er auch als Bearbeiter der Werke Friedrich Gerstäckers und Balduin Möllhausens bekannt. Doch er gilt vor allem als einer der Väter des modernen deutschen Krimis. Theden war einer der Ersten, der die intensive Polizeiarbeit, die Ermittlungstätigkeit auch hinter den Kulissen, die Arbeit der Gerichte als Stilmittel nutzte. Und ihm gelang es sogar, sich durch Übersetzungen in den USA einen Namen zu verschaffen. Quintessenz des Ganzen: "Characteristic of the German detective story are the books of Dietrich Theden" (S.S. van Dine [Hrsg]. The Great Detective Stories. A Chronological Anthology. New York 1927). So verwundert es nicht, als selbst in den 1950er Jahren das der Montrealer Universität angegliederte 'International Centre for Comparative Criminology' auf den Stellenwert Thedens für die deutsche Kriminalliteratur hinwies. In seinem Heimatland war er dagegen so gut wie vergessen.Volker Griese: Dietrich Theden. Beiläufiges zum Vater der deutschen Kriminalerzählung – Leben Werk WirkungBroschur, 2 x 19 cm, 76 Seiten, mehrerer sw-Abb.Verlag: BOD, NorderstedtISBN: 978-3-7412-3983-05,60 EUR



Bildinformation: Buchcover, Volker Griese