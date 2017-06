Klarheit über die Sattelpassform: Iberosattel ist jetzt EQUIscan Partner

(fair-NEWS)

Seit Anfang Juni arbeitet die bayrische Sattlermanufaktur Iberosattel mit dem Westerwalder Unternehmen EQUIscan zusammen. Iberosattel nutzt jetzt das Topograph PRO Mess-System von EQUIscan zur präzisen Pferderückenvermessung.Passt der Sattel? Gewissheit statt Zufall oder GefühlEin nicht ganz optimal passender Sattel belastet jedes Pferd und kann sogar zur Ursache erheblicher gesundheitlicher Probleme werden. Aber wie lässt sich feststellen, ob, wo und wie ein Sattel nicht korrekt aufliegt, einengt oder drückt? Für dieses Problem hat das Unternehmen EQUIscan aus Obersteinebach im Westerwald eine smarte Lösung gefunden: Der Topograph PRO ermöglicht die präzise Vermessung und digitale Erfassung des Pferderückens.Der Topograph PRO macht den Pferderücken transparentDas verstellbare dreidimensionale Skelettmodell des Topograph PRO nimmt die Form des Pferderückens an, lässt sich direkt vor Ort mit der Sattelform vergleichen und ist damit eine ebenso wertvolle wie unmittelbar verständliche Hilfestellung bei der Beurteilung der Passgenauigkeit eines vorhandenen Sattels.Auch bei der Auswahl beziehungsweise Anpassung eines neuen Sattels ist das Mess-System eine enorme Unterstützung. Kooperierende Sattler und Sattelshopbetreiber können anhand der digital archivierten und über eine Online-Plattform zugänglichen Daten sehr einfach eine genaue Modellkopie des vermessenen Pferderückens anfertigen und davon ausgehend passgenaue Sättel bauen beziehungsweise auswählen. Die Archivierung der Messdaten ermöglicht zudem die präzise Dokumentation und Beurteilung von Veränderungen am Pferderücken.Keine Fragezeichen bei der SattelanpassungGenau wie EQUIscan fühlt sich auch die Freystadter Sattlermanufaktur Iberosattel dem Pferdewohl und dem Komfort von Pferd und Reiter verpflichtet. Die hochwertigen, handgefertigten Barock- und Dressursättel von Iberosattel haben unter anderem einen verstellbaren Sattelbaum und können sich so den veränderlichen anatomischen Gegebenheiten eines Pferderückens über die Jahre immer wieder neu anpassen.Mit dem Topograph PRO verfügt Iberosattel als EQUIscan-Partner jetzt über ein Mess-System, das die Sattelanpassung und -neuanpassung noch zuverlässiger macht.



Bildinformation: Klarheit über die Sattelpassform: Iberosattel ist jetzt EQUIscan Partner