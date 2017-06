(fair-NEWS)

Bunt ist das neue weiß, wenn es um die Badezimmer Keramiken, Badewannen und Duschwannen geht. War es nach den Farben Bahamas beige, Moos grün und Bali braun welches die Badezimmer der letzten Jahre domminierte, schlichen sich nach und nach andere Keramikfarben in das Farbspektrum der Hersteller ein. Zunächst gab es Sanitärkeramiken in Stein oder auch schwarz.Seit kurzem gibt es aber immer mehr Farben, für Ihren Waschtisch, die Badewanne und die Duschfläche. Warum ist das aber so? Aus sich der Nutzer ist es ganz einfach, weiß wird langweilig. Immer mehr Menschen wollen auch im Badezimmer ihre Individualität ausleben. Weiße Badmöbel und schwarze Keramiken, so wie bei <a href="https://www.skybad.de/h/villeroy-und-boch.html">Villeroy und Boch </a>Memento, oder farbige Waschtische, wie bei Villeroy und Boch Artis. Auch bei Duschflächen und Badewannen zieht immer mehr Farbe ein. Besonders beliebt, die freistehende Badewanne La Belle von Villeroy und Boch mit farbiger Schürze. Und wenn es um die Duschfläche angeht, so hat der Mettmanner Keramiker auch hier die passenden Farbangebote zu ihrem Fliesenspiegel, denn die Duschwannen Subway Infnity oder Subway Squaro können bequem in verschieden Farben eingefärbt werden, so steht ihrem anthrazit farbenen Boden nichts mehr im Weg, denn optisch können Fliesenspiegel und Duschtasse nun verschmelzen und zu einer optisch großen Fläche werden. Ideal auch für kleine Bäder, da sie optisch so größer und geräumiger wirken.Stellt sich nun noch die Frage, warum die Hersteller plötzlich bunt produzieren? Es ist der Trend der Zeit und die Nachfrage ist in den vergangen Jahren gestiegen. Auch ist es inzwischen wesentlich einfacher bunte Keramiken herzustellen, als damals in den 70ger Jahren zu Zeiten von Bahamas beige, Moos grün und Bali braun. Fragen Sie nach den bunten Waschtischen, Duschflächen und Badewannen und lassen Sie sich von unserem Team beraten.



Bildinformation: Bring Farbe in Dein Bad