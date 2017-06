Gut für Herz und Mehr – Omega-3-Fettsäuren leisten viel für die Gesundheit

(fair-NEWS)

Der Mensch braucht für seine Gesundheit täglich ungesättigte Fettsäuren, insbesondere die wichtigen Omega-3-Fettsäuren.Davon sind drei Omega-3-Fettsäuren von Bedeutung für unsere Gesundheit: EPA und DHA aus Fischölen und ALA aus Pflanzenölen. ALA kann der Mensch nicht selbst herstellen. Es handelt sich also um eine essentielle Fettsäure, die ähnlich wie Vitamine unbedingt mit der Nahrung aufgenommen werden muss. EPA und DHA können in begrenztem Umfang auch aus ALA von unserem Körper umgewandelt werden. Grundsätzlich ist eine ausgewogene Ernährung sowohl mit tierischen wie auch pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren von Vorteil. Sollte jemand bewusst auf tierische Omega-3-Fettsäuren verzichten, ist ein erhöhter Konsum an ALA anzuraten.Sich ausgewogen zu ernähren ist ideal für die Gesundheit. Das gilt auch für die Omega-3-Fettsäuren. Allerdings haben viele Menschen, nicht nur Vegetarier, Probleme mit den tierischen Omega-3-Fettsäuren aus fetten Fischen und entsprechenden Fischölen. Das liegt einmal an der Überfischung der Weltmeere, zu der sie nicht noch beitragen möchten, aber auch an der Tatsache, dass wir Menschen die Meere seit Jahrzehnten als unsere Müllkippe betrachten. Das hat zur Folge, dass sich bei den am Ende der Nahrungskette stehenden Fischen giftige Schwermetalle wie Quecksilber oder hoch giftige polychlorierte Kohlenwasserstoffe wie PCB oder Dioxin anreichern können. Davon können auch die aus diesen Fischen gewonnenen Fischöl Produkte grundsätzlich betroffen sein. So ist es nur zu verständlich, dass viele Menschen auf die zusätzliche Einnahme von Fischöl- oder Lachsöl-Kapseln ganz verzichten. Sollen jedoch aus Gründen der Gesundheitsvorsorge Omega-3-Fettsäuren verzehrt werden, so können pflanzliche Öle mit einem hohen Anteil an der wertvollen pflanzlichen Omega-3-Fettsäure ALA eine attraktive Alternative sein. ALA kommt nur in pflanzlichen Ölen vor. Leinöl hat von allen natürlich vorkommenden Ölen den höchsten Anteil an ALA. ALA wird in unserem Körper nach Verzehr in eine Reihe von anderen biologisch aktiven Substanzen umgebaut. So auch in die langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, die Hauptbestandteile der Fischöle sind. Zahlreiche Studien zeigen, dass ALA wirksam die Erkrankungen des Herz- Kreislaufsystems und Schlaganfall vorbeugen kann. Hierfür wird auch die direkte entzündungshemmende Wirkung von ALA und zusätzlich seine Cholesterin- und Blutdrucksenkende Wirkung verantwortlich gemacht. Es ist also gesundheitlich sinnvoll, ALA aus Leinöl zum Bestandteil der täglichen Ernährung zu machen. Nun enthält Leinöl leider Geschmackstoffe, die den direkten Verzehr nicht gerade zu einem kulinarischen Vergnügen machen. Zudem ist es sehr empfindlich und die wertvollen Fettsäuren können leicht zerstört werden. Deshalb ist es von Vorteil, auf speziell aufbereitetes Leinöl in rein pflanzlichen Kapseln, den Vegicaps, zurückzugreifen. Vegicaps enthalten keine tierischen Bestandteile wie etwa Gelatine und sind vollständig auf pflanzlicher Basis hergestellte Weichkapseln, die das empfindliche Leinöl bestens schützen. Jede Vegicap OmVitum enthält 600mg BIO-Leinöl mit etwa 300mg ALA. OmVitum ist eine ergänzend bilanzierte Diät zur diätetischen Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Arteriosklerose und erhöhten Blutfetten. OmVitum als Monatspackung oder als günstige 3- oder 6-Monatspackung können direkt bei der Firma immer versandkostenfrei bestellt werden. Auch über Apotheken und Internetapotheken kann es bezogen werden.Quelle: Avelino AP et al. Clin Interv Aging. 2015 Oct 22;10:1679-85. doi: 10.2147/CIA.S75538. eCollection 2015 Fukumitsu S, et al. Cytotechnology. 2012 Nov 9. [Epub ahead of print]



Bildinformation: Gut für Herz und Mehr – Omega-3-Fettsäuren leisten viel für die Gesundheit