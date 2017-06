Abitur nachholen: München hat mit exsam.de die Lösung

(fair-NEWS)

Das Abitur als Schulabschluss gilt heute mehr denn je als Schlüssel zur persönlichen beruflichen Karriere. Mit einem Abitur in der Tasche hat man nicht nur den höchsten in Deutschland möglichen Schulabschluss erreicht, sondern auch alle Grundlagen dafür geschaffen, um etwa durch ein Studium den weiteren beruflichen Werdegang auf Erfolg zu steuern. Das Abitur hat aber längst nicht jeder gemacht, viele haben schon vorher die Schullaufbahn beendet. Das ist grundsätzlich kein Problem, denn man kann ein Abitur nachholen. München bietet mit exsam.de, der Privatschule im Herzen der Stadt, beste Chancen dazu. Einzige Grundvoraussetzung dazu: Abschluss der Mittleren Reife mit Qualifikation (Sekundarabschluss I).Abitur nachholen München bietet viele Vorteile. Natürlich den ersehnten Abschluss, um die besten Chancen auf den wirklich gewünschten Job zu bekommen und die Möglichkeit, sich in Sachen Karriere frei in der freien Wirtschaft zu bewegen. Abitur nachholen München bei exsam.de bietet außerdem den eleganten und angenehmen Weg zum Ziel. Der Unterricht erfolgt in kleinen Klassen, der Stundenausfall ist praktisch nicht vorhanden. Der Unterricht zum Abitur nachholen in München erfolgt ausschließlich von Dozenten mit universitären Abschlüssen, ein Unterricht auf höchstem Niveau ist also Standard. Niemand, der sich für das Abitur nachholen München entscheidet, wird allein gelassen. Es erfolgt immer eine pädagogische Begleitung. Das Gelernte wird immer wieder in Lernzielkontrollen geprüft, eventuelle Lücken können so unmittelbar geschlossen werden.Abitur nachholen München basiert auf dem üblichen bayerischen Lehrplan. Entsprechend wird auch die Prüfungsvorbereitung aufgebaut. Damit bei der eigentlichen Abiturprüfung nichts schief geht, gibt es vorab eine Abitursimulation, in der unter reellen Bedingungen das Erlernte abgefragt wird - eben so, wie in der Abiturprüfung selbst.Übrigens: Das Abitur nachholen in München ist unter anderem deshalb so attraktiv, weil eventuell versäumter Unterrichtsstoff nie verloren ist, sondern ganz einfach und kostenlos als Download bereitsteht.Geht es an die eigentliche Abiturprüfung, so wird diese an einem staatlichen Gymnasium der Stadt durchgeführt. Die Prüfungskoordination und die Anmeldung zur Prüfung übernimmt die exSAM. Die exSAM kooperiert eng mit den Prüfungsschulen und ist deshalb in der Lage, alle Kursteilnehmer bestens auf den anstehenden Schulabschluss vorzubereiten.Das Abitur nachholen in München gestaltet sich rein inhaltlich genau, wie man es von konventionellen Schulen kennt. Auch die Unterrichtsfächer sind identisch. Zu den üblichen Fächern zählen Deutsch, Englisch, Mathematik, Spanisch, Geschichte, Biologie, Ethik und Erdkunde. Abitur nachholen in München findet in Form der klassischen Tagesschule in einem Zeitraum von zwei Jahren statt. Die nächste Abiturklasse mit dem Ziel Abitur nachholen in München startet am 18. September 2017, Anmeldungen sind jederzeit möglich.Abschließend ein Wort zu den Kosten. Das Abitur nachholen München bei www.exsam.de kostet bei einer monatlichen Zahlung auf 22 Monate 419 Euro, bei einer monatlichen Zahlung auf 24 Monate 399 Euro.



