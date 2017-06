kostenloses Upgrade von 3-Sterne auf 4-Sterne-Hotel

Pressemitteilung von Asiatica Travel - Vietnam, Laos, Kambodscha

reisen nach Vietnam, Laos und Kambodscha mit Asiatica Travel

(fair-NEWS) Genießen Sie eine Reise nach Vietnam mit hohem Komfort ohne tief in die Tasche zu greifen! Mit dieser Sonderaktion bieten wir Ihnen ein kostenloses Upgrade von 3-Sterne auf 4-Sterne-Hotels laut der folgenden Liste in den wichtigsten Reisezielen in Vietnam!



Buchungen, die innerhalb 20 Tagen nach Erhalt Ihrer Anfrage abgeschlossen werden (gültig bei ab 01.05.2017 geschickten Anfragen).

Anreisen in dem Zeitraum vom 01.11.2017 bis einschließlich 31.03.2018

Maximal 2 Übernachtungen an jedem genannten Ort, ab dritte Übernachtung werden Zuschläge berechnet.

Sollte die vorgeschlagene Zimmerkategorie nicht verfügbar ist, können Kunden eine höhere Kategorie buchen und lediglich die Preisdifferenz zwischen beiden Kategorien bezahlen.

Dieses Aktionsangebot ist nicht gültig für Anreisen in dem Zeitraum vom 23.12.2017 bis einschließlich 05.01.2018 und ist nicht kombinierbar mit anderen Angeboten oder Sondervereinbarungen mit Asiatica. Genießen Sie eine Reise nach Vietnam mit hohem Komfort ohne tief in die Tasche zu greifen! Mit dieser Sonderaktion bieten wir Ihnen ein kostenloses Upgrade von 3-Sterne auf 4-Sterne-Hotels laut der folgenden Liste in den wichtigsten Reisezielen in Vietnam!Buchungen, die innerhalb 20 Tagen nach Erhalt Ihrer Anfrage abgeschlossen werden (gültig bei ab 01.05.2017 geschickten Anfragen).Anreisen in dem Zeitraum vom 01.11.2017 bis einschließlich 31.03.2018Maximal 2 Übernachtungen an jedem genannten Ort, ab dritte Übernachtung werden Zuschläge berechnet.Sollte die vorgeschlagene Zimmerkategorie nicht verfügbar ist, können Kunden eine höhere Kategorie buchen und lediglich die Preisdifferenz zwischen beiden Kategorien bezahlen.Dieses Aktionsangebot ist nicht gültig für Anreisen in dem Zeitraum vom 23.12.2017 bis einschließlich 05.01.2018 und ist nicht kombinierbar mit anderen Angeboten oder Sondervereinbarungen mit Asiatica.

Bildinformation: Vietnam Reisen, Angebot

Asiatica Travel wurde 2001 gegründet. Seither haben wir uns eine Spitzenposition unter den Spezialisten für maßgeschneiderte, private Touren in Vietnam, Laos und Kambodscha erarbeitet. Die Wünsche unserer Gäste stehen dabei an erster Stelle. Unsere lokalen Reiseexperten bringen die Vor-Ort-Erfahrung ein. So ist eine ganz individuelle Reiseplanung möglich.



Wir suchen und fnden immer neue Routen, Kombinationen und Ziele für Sie, damit Ihre Reise eine bereichernde Erfahrung fürs Leben wird und nicht nur als ein kurzer Aufenthalt im „Irgendwo” erlebt wird. Das gehört für uns zum Konzept einer nachhaltigen Reise.



Mit einem dynamischen, leidenschaftlichen und sprachbegabten Team haben wir bereits über 10.000 Gästen ihren Reisetraum in Indochina erfüllt. Renommierte Reiseführer wie Stefan Loose, Reise Know-How, Lonely Planet, Guide Routard, Petit Futé, Foot Print etc. empfehlen unseren Service. Am meisten freut uns aber, dass unsere Gäste ihren Freunden und Bekannten den Service von Asiatica näherbringen. Erfahren Sie was Kunden sagen über uns!



Wir freuen uns auf Ihre E-Mail, Ihren Anruf oder Ihren Besuch bei uns. Lassen Sie uns gemeinsam Ihren Urlaub planen.

Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«kostenloses Upgrade von 3-Sterne auf 4-Sterne-Hotel»

Straße1187759 Goldbachweg 21, 87538 Bolsterlang, AllgäuDeutschlandAsiatica Travelinfo.de@asiatica.comPermanenter Link zur Pressemitteilung