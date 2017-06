Gesundheit geht vor

(fair-NEWS)

Die Förderung der Gesundheit ihrer Mitglieder hat sich Nordrhein-Westfalens größte, inhabergeführte Fitnesskette Just Fit bereits seit langem zum Ziel gesetzt, so ist die Kooperation als Gesundheitspartner mit der Innungskrankenkasse IKK eine logische Schlussfolgerung.Der IKK Gesundheitsclub ist ein gesundheitsbezogenes Vorteilsprogramm, welches Anreize für ein gesundheitsbewussteres Leben der Versicherten schafft. Die Aufnahme von Just Fit Fitnessclubs als Gesundheitspartner bietet den Versicherten vergünstigte Mitgliedsbeiträge sowie exklusive Vorteile. Fitness als Investition in die Gesundheit liegt im Trend, in Deutschland sind so viele Menschen Mitglied eines Fitnessclubs wie nie zuvor. Mehr als 10 Millionen * Deutsche trainieren regelmäßig und zeigen damit das stetig steigende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung und ein Imagewandel der Fitnessbranche hin zum Lifestyle-Produkt.Die IKK hat zählt mehr als 3,3 Millionen Versicherte und gehört damit zu den größten gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland. "Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit der IKK." freut sich Frank Böhme, Gründer und Inhaber von Just Fit. "Die Gesundheit unserer Mitglieder hat seit jeher oberste Priorität für uns."



Bildinformation: Just Fit kooperiert mit der IKK