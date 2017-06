Suchtpräventionsprojekt mit 2schneidig in Darmstadt

(fair-NEWS)

Morgen heißt es wieder „2schneidig@school“: Am Mittwoch, 14. Juni 2017, ist Martin Rietsch alias Sänger und Rapper 2schneidig unterwegs im hessischen Rhein-Main-Gebiet. Mit ca. 150 Schülern des zehnten Jahrgangs eines Darmstädter Gymnasiums wird der sympathische Musiker einen informativen und interaktiven Projekttag gegen Sucht und Drogen gestalten.Als ausgebildeter Suchtpräventionsberater versteht es 2schneidig, kompetent und anschaulich über Gefahren und Folgen von Rauschmittelkonsum und Suchtmitteln aufzuklären. Ohne erhobenen Zeigefinger, aber doch mit klarer Botschaft gegen jegliche Form von Sucht spricht er die Schüler auf Augenhöhe in ihren jungen Lebenswelten an. Durch seine Authentizität und Spontanität gelingt es 2schneidig schnell, Kinder und Jugendliche auch für präventive Themen zu öffnen und die Inhalte seiner Workshops mit viel Spaß zu verbinden. Häufig kombiniert der Musiker seine Projektthemen mit interaktiven Elementen der HipHop-Kultur, wie beispielsweise Breakdance, Beatboxing oder HipHop. So wird der Projekttag zu einem klassenübergreifenden Gemeinschaftserlebnis, der die Gruppendynamik fördert und bei dem die Kinder und Jugendlichen schnell Erfolgserlebnisse haben.2schneidig@school: Seit Beginn seiner musikalischen Karriere engagiert sich Martin Rietsch alias 2schneidig vielfältig für Kinder und Jugendliche. Mit Projekten zu Themen wie Sucht-, Alkohol- und Drogenprävention, Gewaltprävention, Antimobbing, Antirassismus und HipHop ist der Künstler beispielsweise regelmäßig zu Gast an Schulen in ganz Deutschland. Er gestaltet sowohl einzelne Workshops, Seminare und Projekttage als auch mehrtägige Projekte für Schüler aller Jahrgangsstufen. Altersgerecht und individuell spricht er Kinder und Jugendliche an und holt sie dort ab, wo sie in Bildung, Kultur und sozialem Umfeld verwurzelt sind.Rückmeldungen von Schülern, Lehrern und Sozialarbeitern bestätigen seit Jahren, dass Projekte mit 2schneidig einen besonders nachhaltigen Eindruck bei den Kindern und Jugendlichen hinterlassen. Martin Rietsch alias 2schneidig ist mehrfach preisgekrönt. U.a. nahm er von Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière den Fair Play Preis des Deutschen Sports in der Sonderkategorie Integration entgegen. Mit dem Preis ehrten das Bundesinnenministerium, der Deutsche Olympische Sportbund und der Verband Deutscher Sportjournalisten seinen langjährigen und vielfältigen Einsatz für Kinder und Jugendliche.



Bildinformation: Martin Rietsch alias 2schneidig: Interaktive Suchtprävention an Schulen