Ubimax gewinnt Auggie Award auf der Augmented World Expo (AWE) 2017

(fair-NEWS)

Atlanta, 13.06.2017: Ubimax, führender Anbieter von industriellen Wearable-Computing-Lösungen, gewinnt den AWE Auggie Award 2017. Die AWE Auggie Award Preisverleihung zeichnet Unternehmen und Produkte aus, deren AR & VR Technologien die Zukunft des Computerwesens gestalten und dabei das Wachstum der Branche vorantreiben. In der Kategorie „Best Enterprise Solution” konnte sich die Ubimax Enterprise Wearable Computing Suite gegen die Konkurrenz in Santa Clara durchsetzen.Die weltweit erste, vollständig integrierte Enterprise Wearable Computing Suite besteht aus den vier Anwendungen „xPick“ zur Kommissionierung, „xMake“ für Fertigungs- und Qualitätssicherungsprozesse, „xInspect“ zur Unterstützung von Support und Wartungstechnikern sowie „xAssist“ für Remote-Unterstützungsfunktionen. Sie bietet Kunden diverser Branchen eine effiziente Möglichkeit, ihre Geschäftsprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig mit Hilfe innovativer Wearable Computing Technologien zu optimieren. Bereits heute vertrauen mehr als 150 Kunden weltweit auf die Softwarelösungen der Ubimax Suite und messen Schnelligkeits- und Qualitätsverbesserungen von bis zu 50%.Die AWE ist die weltgrößte und älteste Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) Konferenz. Seit 2010 bewerten die jährlichen AWE Auggie Awards die AR & VR Technologien von Einzelpersonen und Unternehmen: Innovative Ideen, die Industrieexperten, leitende Unternehmensvertreter und Vordenker überzeugen, werden im Rahmen der Konferenz ausgezeichnet.2017 zeigte sich als härtestes Wettbewerbsjahr in der Geschichte der AWE. Mehr als 200 Bewerbungen wurden eingereicht, öffentliche sowie private Firmen wetteiferten um den Sieg in einer der zehn Hauptkategorien sowie der Sonderkategorie „Best in Show“.„Wir freuen uns sehr über diese hochrangige Auszeichnung. Es ist schön, dass der Einsatz unseres Teams mit diesem Award gewürdigt wird. Ubimax wandelt sich von einem europäischen hin zu einem global agierenden Unternehmen. Den Award für die ‚Best Enterprise Solution‘ überreicht zu bekommen, ist nicht nur eine Ehre für Ubimax, sondern auch für unseren zahlreichen Kunden in den USA und Europa, die uns auf dem Weg zum globalen Marktführer für Enterprise Wearable Computing Solutions begleiten”, sagt Ubimax CEO Dr. Hendrik Witt.„Die diesjährigen Einsendungen beinhalteten einzigartige Ideen, die allesamt einen Beitrag zur Ent-wicklung der Industrie liefern und dafür Anerkennung verdienen“, hält Ori Inbar, Gründer der AWE fest. „Der AWE Auggie Award verschafft der AR & VR Community die Wertschätzung, die sie so als Erfolgsgarant für Unternehmen und Kunden sichtbar macht. Wir bedanken uns bei allen Teilneh-mern, Juroren, Sponsoren und Partnern, die die AWE Auggie Awards 2017 unterstützt haben.“Video zur Preisverleihung: https://www.youtube.com/watch?v=8-DQ5VrZBBI&feature=youtu.be&t=15m8s Über Ubimax Inc.Ubimax ist führender Hersteller vollständig integrierter industrieller Wearable Computing Lösungen, die auf Basis neuester tragbarer Computertechnologien industrieübergreifende Geschäftsprozesse verbessern. Die Enterprise Wearable Computing Suite umfasst „xPick“ für die Kommissionierung, „xMake“ für Fertigungs- und Qualitätssicherungsprozesse, „xInspect“ für Service- und Wartungs-techniken, sowie „xAssist“ für Remote Support Services.Mit internationalen Standorten in Deutschland, den USA und Mexiko und über 10 Jahren Erfahrung in den Bereichen Wearable Computing, Augmented Reality, Mixed Reality und Sensor Systems, bedient Ubimax heute mehr als 150 Kunden und positioniert sich als klarer Marktführer.