Degussa würdigt mit Jubiläumsthaler in Gold und Silber Martin Luther und "500 Jahre Reformation"

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 13. Juni 2017: Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen haben. Dies markiert symbolisch den Beginn der Reformation der römisch-katholischen Kirche und damit die Aufteilung in die verschiedenen Konfessionen. In ihrer Hauptsache richten sich Luthers Mahnungen gegen den damals verbreiteten Ablasshandel der katholischen Kirche und den damit verbundenen unverhältnismäßigen Reichtum des Klerus.Die Degussa Goldhandel hat zur Würdigung des 500. Jahrestages der Reformation einen Jubiläumsthaler in Gold und Silber herausgegeben. Von beiden Edelmetallen erscheinen jeweils eine Variante mit dem Gewicht von einer Unze und die Silber-Version zusätzlich in der Gewichtsgröße von einer halben Unze. Die Thaler sind in ihrer Auflage limitiert und bieten somit für Sammler einen besonderen Anreiz. Der Degussa-Thaler aus Feingold ist auf 200 Stück begrenzt und kostet rund 1.500 Euro. Ihm beigelegt ist die gebundene Ausgabe von "Martin Luther - Die Reformation" (Autor: Thomas Prüfer), die das Leben und Wirken des Reformators in den Mittelpunkt der opulent bebilderten Publikation rückt.Die Thaler aus Feinsilber mit dem Gewicht von einer beziehungsweise einer halben Unze erscheinen jeweils in einer Auflage von 5.000 Stück. 500 der Ein-Unze Silberstücke sind dabei mit einem besonderen Antik-Finish versehen und kosten knapp 40 Euro. Die Ein-Unze Silberthaler in der klassischen Variante sind für rund 27 Euro und als halbe Unze für rund 19 Euro erhältlich. Dabei weisen die Silberthaler der Degussa mit 999er Feinsilber im Vergleich zu vielen anderen aus diesem Anlass herausgegebenen Gedenkprägungen einen sehr hohen Silbergehalt auf.Der Jubiläumsthaler "500 Jahre Reformation" stellt mit seinem Motiv den Anschlag der Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg dar. Im Vordergrund befindet sich eine detailreich gestaltete Abbildung Martin Luthers, der mit einer Bibel in der Hand vor der eigentlichen Szene des Thesenanschlags positioniert ist. Die Gestaltung der Hintergrundszene basiert auf einer Lithographie aus dem Jahr 1835 von Adolph von Menzel. Eine Menschenmenge bestaunt den gerade angebrachten Anschlag an der Kirchentür und einige Kleriker beginnen bereits mit dem Diskurs. Ein mittig angeordnetes Kirchenfenster, die "Lutherrose", wird flankiert von den Initialen Martin Luthers. Der umlaufende Schriftzug "Martin Luther - 500 Jahre Reformation - allein Christus, allein die Schrift" greift zwei der theologischen Grundprinzipien der Reformation auf und rundet die ansprechende Gestaltung sowohl optisch als auch inhaltlich harmonisch ab.Der detailreich gestaltete Degussa-Thaler ist ab sofort in den Niederlassungen der Degussa oder unter <a href="www.goldgeschenke.de"> www.goldgeschenke.de</a> ; erhältlich.



Bildinformation: Degussa Thaler "Martin Luther - 500 Jahre Reformation" in Gold und Silber (Bildquelle: Degussa Goldhandel)