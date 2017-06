100. Werbeturm im Blick

(fair-NEWS)

Münchner Firma Leuchtbau Werbekonstruktionen GmbH strebt nach Marktführerschaft im Werbemastbau in DeutschlandDie Firma Leuchtbau Werbekonstruktionen will in diesem Jahr den 100. Werbeturm für Kunden in Deutschland aufstellen. Dieses Ziel nannte Claus Krieger (43), Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der Firma mit Sitz in der Münchner Innenstadt, am vergangenen Monat anlässlich der Messe „Tankstelle und Mittelstand 2017“ in Münster. Das Unternehmen, das im Jahr 2009 gegründet wurde, gehört inzwischen zu den drei größten Unternehmen für den Bau von Werbepylonen in Deutschland.„Seit unserer Gründung haben wir bereits 80 Werbemasten mit Höhen bis zu 50 Meter und Werbeflächen bis zu 150 Quadratmeter pro Seite gestellt, unter anderem für Tankstellenbetreiber wie Shell, Aral, BP und Total, aber auch für diverse Firmen aus anderen Branchen wie McDonald’s, KFC und Hellweg Baumärkte war LeuchtBau tätig. In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Werbetürme, die wir für unsere Kunden errichten, von Jahr zu Jahr gesteigert, weswegen wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben, den 100. Turm zu stellen“, erläuterte Krieger die Hintergründe für das gesetzte Jahresziel.Ausschlaggebend für die Beauftragung seiner Firma sei zum einen die am Markt inzwischen bekannte Qualität von Leuchtbau, zum anderen, dass nur Spezialisten für Werbepylone und nicht irgendein Vertriebsmitarbeiter für Leuchtreklame, Ansprechpartner für die Werbeturmkunden sei.“ Und natürlich schätzen unsere Kunden, dass wir als inhabergeführtes Unternehmen ohne großen Wasserkopf stets einen sehr guten Preis bieten können, ohne an der Produktqualität Abstriche machen zu müssen“, so Krieger.Alle Projektphasen von der Planung, über die Ausarbeitung der Baugenehmigung mit Zeichnung und Statik sowie die Produktion bis zur Montage des fertigen Werbepylons werden von Leuchtbau aus einer Hand geboten. Rund 80 Personen, die in den Bau eines Werbemastes involviert sind, sind dabei zu koordinieren. Von Auftragserteilung bis zur Abnahme des aufgestellten Werbeturms liegt in der Regel eine Zeit von 5 Monaten, wobei durchschnittlich rund 8 Wochen von Einreichen des Bauantrages bis zum Erhalt der Baugenehmigung vergehen. „Die Zeit für die Baugenehmigung hängt von vielen Faktoren ab, auf die LeuchtBau nur bedingt Einfluss nehmen kann. Die Fertigstellung eines Werbepylons nach Baugenehmigung dauert meist nur zwölf Wochen, für kleinere Türme spürbar weniger“, so Krieger.Die im Jahr 2009 von Claus Krieger gegründete Leuchtbau Werbekonstruktionen GmbH ist auf den Bau von Sonderwerbeanlagen wie Werbetürme und Lichtwerbung mit konstruktiv hohem Anspruch spezialisiert. Zu den Kunden gehören unter anderem die Firmen ALLIANZ, Shell, ARAL/BP, KFC, Hörmann KG, Total, Allianz und Hellweg Baumärkte. Das Unternehmen ist für das Arbeiten an Tankstellen mit Blick auf die Sicherheit und die Unfallverhütung zugelassen (HSSE). Zudem sind alle Produkte von Leuchtbau nach DIN EN1090 zertifiziert, wodurch die Qualität der tragenden Bauteile gesichert ist. Hauptmarkt der Firma ist Deutschland, sie hat aber auch schon Projekte für Kunden in Österreich und Luxemburg realisiert. Lichtwerbeanlagen wurden bereits in Frankreich errichtet und Leuchtreklame bis nach Tunesien, Indien und in die Vereinigte Arabische Emirate geliefert. 2016 sanierte LeuchtBau die über 40m langen und über 5m hohen Schriften der Allianz Arena. Referenzprojekte des Unternehmens im Werbeturmbau sind unter anderem der 50-Meter hohe für die Firma Shell errichtete Werbemast an der A1 in Achim bei Bremen, der für die Firma Advertower gestellte Werbepylon in Koblenz mit über 110qm pro einzelner Werbefläche und der für die Hoffmann Group errichtete Werbeturm in Odelzhausen, der mit einem schrägen Mast eine besondere konstruktive Herausforderung darstellte.



Bildinformation: LeuchtBau Werbekonstruktionen GmbH