Yanmar-Bagger zeigen Leistungsstärke nach der Flut

Die große Flut im niederbayerischen Simbach am Inn ist ziemlich genau ein Jahr her. Die Aufräumarbeiten, bei denen die Maschinen des Herstellers Yanmar Construction Equipment Europe S.A.S. (Yanmar CEE) eindrucksvoll ihre Flexibilität und Leistungsstärke demonstrieren, sind inzwischen abgeschlossen, der Wiederaufbau ist in vollem Gang. Simbach könnte eine der modernsten Städte werden - so sehen Experten die Zukunft. Am 1. Juni 2016 zerstörte das sogenannte tausendjährige Hochwasser in kürzester Zeit die komplette Innenstadt und beschädigte im gesamten Landkreis Rottal-Inn über 200 Brücken, hunderte Fahrzeuge und 500 Häuser. Nach starken Regenfällen und Ansteigen des Pegels des gleichnamigen Simbachs innerhalb sehr kurzer Zeit um fünf Meter waren ganze Straßenzüge einfach weggespült worden. Die Zufahrtsstraßen waren unbefahrbar. Die verheerende Flut verursachte Schätzungen nach einen Schaden von über einer Milliarde Euro.Unmittelbar nach der Katastrophe begannen unzählige Helfer aus nah und fern mit den Aufräumarbeiten. Der Handwerksmeisterbetrieb EHM Mechanik GmbH, Services für Maschinen und Anlagentechnik, Yanmar-Vertragshändler und autorisierter Servicepartner mit Herbert Eiblmaier als geschäftsführendem Gesellschafter und Feuerwehrmann war vom ersten Tag an mit seinem umfangreichen Maschinenmietpark und erfahrenen und geschulten Mitarbeitern vor Ort. Bis zu zwölf Yanmar-Bagger und Radlader aller Größen waren über viele Monate im Einsatz.Im ersten Schritt wurden die Straßen und Brücken passierbar gemacht, Grundstückszufahrten freigeräumt und weggespülte, schwer beschädigte Autos aus dem Schlamm bewegt. Hierbei konnte der Yanmar-Carrier C12R-B mit einer Gesamtbreite von nur 960 Millimetern seine beachtlichen Leistungswerte voll entfalten und erreichte sogar steile und schwer zugängliche Bereiche. Alle Minibagger und Kompaktbagger von Yanmar überzeugten bei diesem Einsatz auf ganzer Linie. Sie boten eine große Unterstützung für die Maschinen der technischen Hilfsdienste, der Feuerwehren und der Bundeswehr, die in diesem Katastrophenfall im Einsatz waren. Insbesondere die verschiedenen ViO-Modelle mit Nullheck punkteten mit ihrem stabilen Stand und ihrer Wendigkeit auf dem schwer zugänglichen und unwegsamen Gelände.Innenbereiche in Gebäuden sowie Schlammanlandungen auf Freiflächen mit bis zu 1,5 Meter Höhe wurden von den Yanmar-Baggern - 0,8-Tonnen-Minibagger SV08 bis zu 10-Tonnen-Kompaktbager SV100 - effizient auf das ursprüngliche Niveau abgetragen. Der gesamte städtische Bereich musste von Schutt, Unrat und Baumstämmen befreit und die Kanalisationsgruben geräumt werden. 100.000 Kubikmeter verschlammter und ölverseuchter Erde mussten zu den Müllverbrennungsanlagen gebracht werden. Über mehrere Monate waren die Maschinen von EHM Mechanik GmbH bei Aufbauarbeiten und der Wiederherstellung von Gärten und Parkflächen im Einsatz.Bei den Aufbauarbeiten nutzen viele Betroffene und Firmen den Maschinenpark von EHM Mechanik GmbH, der mit der gesamten Flotte von neuen und gebrauchten Yanmar-Baggern immer die richtige Maschine zur Miete oder zum Kauf kurzfristig zur Verfügung stellen kann. Aus Solidarität zu den schwer geschädigten Bürgern wurde von der EHM Mechanik GmbH ein größerer Geldbetrag als Spende auf das Spendenkonto der Stadt Simbach am Inn überwiesen. Damit möchte Herbert Eiblmaier ein Zeichen setzen: "Damit wollen auch wir unseren Teil beitragen. Die leistungsstarken Maschinen von Yanmar haben ihre Qualität und Zuverlässigkeit bei diesem ungewöhnlichen Einsatz phantastisch unter Beweis gestellt."EHM Mechanik GmbH ist ein Handwerksmeisterbetrieb für Maschinenbau, Baumaschinenmechanik und Elektrotechnik. Als Yanmar autorisierter Servicepartner gehört das Unternehmen mit seinem hochmotivierten Serviceteam zum Netzwerk von über 170 Yanmar-Vertragshändlern. Dank des engen Kontakts mit den technischen Abteilungen können alle relevanten Anforderungen - vor allem im Bereich Anbaugeräte und Sonderlösungen - im Sinne des Kundenanspruchs und gemäß den geltenden Richtlinien und Normen umgesetzt werden.



Bildinformation: Yanmar Bagger überzeugen bei Flutaufräumarbeiten.