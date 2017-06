Gearrilla - Sharing Economy in Bayern

(fair-NEWS)

Bayern – Das Unternehmen Gearalist UG (haftungsbeschränkt) bietet seit 1. März 2017 eine Verleihplattform für Sport- und Campingausrüstungen an. Auf der Plattform www.gearrilla.com können private und gewerbliche Verleiher ihre Ausrüstungen kostenlos einstellen und an private und gewerbliche Ausleiher verleihen. Neben der Möglichkeit der Selbstabholung vor Ort bietet Gearrilla auch einen kostengünstigen Versand an.Leonhard Weiß, Geschäftsführer der Gearalist UG (haftungsbeschränkt), erklärt: „Wir haben mit Gearrilla eine Plattform geschaffen, die es jedem ermöglicht, seine Ausrüstungen mit Anderen zu teilen und dadurch Geld zu verdienen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die bayerischen Outdoorsportler unser Konzept annehmen und lieben werden. Besonders freue ich mich, dass wir durch unser Konzept, das Teilen in der Gesellschaft stärken und gleichzeitig die Umwelt durch das Einsparen von Ressourcen schonen. Gearrilla steht für Green Economy.“Gerade die jüngeren Generationen im urbanen Bereich legen zunehmend weniger Wert auf eigenen Besitz, sondern besonders auf Flexibilität und Freiheit. Man kauft sich kein eigenes Auto mehr, sondern nutzt die Carsharing Angebote der Stadt. Neue Möbel werden nicht mehr im Möbelhaus gekauft, sondern man sucht bei eBay Kleinanzeigen oder in Facebookgruppen, um ein gebrauchtes Stück zu finden. Größere Anschaffungen, die nicht täglich genutzt werden, leiht man sich lieber bei Freunden aus, als sie sich selbst zu kaufen.Genau diese Entwicklung nutzt das bayerische Startup mit der Onlineplattform. Hier kann man Ausrüstungen verleihen und ausleihen, spart dadurch Stauraum in der Wohnung oder im Keller ein und schont zugleich die Umwelt.„Wir bieten unseren Kunden durch bargeldlosen Zahlungsverkehr und einfache Handhabung der Plattform eine einfache und sichere Möglichkeit, ihre Ausrüstungen zu verleihen.“ so der Geschäftsführer.Mit dem Bezahldienst PayPal und dem Versanddienst DHL hat Gearrilla zwei starke und verlässliche Partner an seiner Seite.284 Wörter, 2056 Zeichen



Bildinformation: Gearalist UG (haftungsbeschränkt) i. Gr.