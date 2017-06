Mit Kunst und besonderen Produkten zu einem spannenden Angebot

(fair-NEWS)

Mit den LebensArt Welten des Kunst + WerteHaus verbinden sich die schönen Dinge im Leben mit Entdeckungen für ein schönes Zuhause. Wie es sich für eine echte Online-Galerie gehört, findet der Besucher natürlich hochwertige Original-Gemälde, insbesondere mit maritimen Schwerpunkt unter der Adresse www.lebensart-welten.de . Das Team von Kunst +WerteHaus stößt aber täglich bei der Suche nach neuen Kunstwerken und neuen Künstlern auf interessante und spannende Produkte und Dienstleistungen, die den Kunden nicht vorenthalten werden sollen.„Wir haben mit LebensArt Welten einen Erlebnis- und Entdeckungsbereich erschaffen, in dem sich der Kunde gerne und intensiv über besondere Produkte informieren soll“, sagt Holger Paletschek, Gründer des Kunst + WerteHaus, „neben unserem bereits vorhanden Teil als Galerie, suchen und finden wir zur Zeit interessante Produktpartner. Vor allem Manufakturen und kleine Produzenten, die einen besonderen Bezug zu ihren Produkten haben“.Fast 1.000 Produkte, teilweise mit zahlreichen Varianten, sind so schon zusammen gekommen. Vom hochwertigen Kunstdruck mit abwechslungsreichen und schönen Motiven, über hochwertige Lederwaren bis hin zu Genussmitteln wie Kaffee und Olivenöl.„Im Kunstbereich besonders beliebt sind Street Art Kunstwerke, die auf wertige Leinwand gedruckt werden,“ merkt Herr Paletschek an, „aber auch Kunst für das Kinderzimmer in den KinderWelten und vor allem unsere hochwertigen Kinder-Schaukeln und Spielgeräte für den Garten stoßen bereits auf großes Interesse. Es ist eben doch so. Wer sich für Kunst interessiert, der möchte sein Leben besonders intensiv und gesund gestalten. Verbringt viel Zeit draußen und umgibt sich gern und oft mit den Menschen die er mag.“Natürlich dürfen GeschenkeWelten nicht fehlen, denn auch hier mag es der Kunstliebhaber besonders. Die passenden edlen Stifte, Etuis und Aktentaschen fürs Büro; der Uhrenbeweger für die Sammlung von Automatikuhren, oder die passenden Taschen für die Urlaubsreise.Natürlich hat das Kunst + WerteHaus den Anspruch, das Angebot ständig um interessante Produkte zu erweitern und dem Kunden immer etwas Neues und Besonderes zu bieten.„Wir freuen uns immer, wenn man uns mit neuen Produkten und Dienstleistungen anspricht“, schließt Paletschek ab, „so bleibt unser Angebot spannend und interessant für unsere Kunden.“Und wer glaubt, er habe schon alles gesehen und probiert, der kann sich in den SelbermacherWelten auch am Züchten von Bio-Pilzen daheim versuchen.



Bildinformation: Kunst + WerteHaus KG