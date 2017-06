Kleine Helden

(fair-NEWS)

Jeder von uns erinnert sich sicherlich noch an seine Lieblingscharaktere aus bestimmten Kinderbüchern. Doch auch heute gibt es sie noch – die kleinen Helden … Und sie begeistern ihre Fans immer wieder aufs Neue!Das komische Fliegkamel namens MaxDies ist die wunderbare Geschichte von Max, einem kleinen Kamel, welches in seinen Träumen das Fliegen lernen wollte. Max schaute in den Nachthimmel, der gar nicht dunkel wirkte und entdeckte die blinkenden Sterne und die leuchtende Sichel des Mondes. Ähnlich einer Lampe schaute der Mond zur Erde und spendete Licht. Rundum glitzerten die Sterne wie funkelnde Edelsteine. Max beobachtete den kleinen Hansi, der da friedlich schlief. Angeregt durch diese Eindrücke träumte Max seine Fantasien weiter. Da fiel ihm etwas Sonderbares ein und es gefiel ihm. Er wollte versuchen, dieses Abenteuer in die Tat umzusetzen. Das kleine Kamel wurde neugierig. Ein echtes Kamel wollte es werden, ein lebendiges, ein großes. Wie sollte das denn gehen? Er begann, immer weiter zu träumen und wollte an diesen Traum fest glauben. Da tauchte ein bunter Zaubervogel auf und begleitete diese wilde Traumphase. Wunderschön war er, bunt, groß und stark. Der bestärkte ihn in dem Vorhaben und sprach zu Max: "Du schaffst das, du wirst Neues kennen lernen, du wirst begeistert sein. Habe nur Mut!" Schau! Schau hin, schau! Zauberhaft. Etwas wuchs und wuchs. Befremdlich und ungewohnt. Plötzlich ein unbekanntes Körpergefühl; Flügel kamen neben den Höckern heraus. Erst winzig klein, dann langsam größer und üppiger. Komisch, aber wahr. Max setzte sich auf die Fensterbank und fürchtete sich plötzlich vor seinem Vorhaben. Die Fensterbank wurde schon bald zu schmal. Das kleine Kamel musste etwas tun. Es gab hier nur noch wenig Platz für diese breite Flügelspanne. Doch dann ...Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 44 Seiten• Verlag: Persimplex Verlag; Auflage: 1. (21. Mai 2012)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3864400198• ISBN-13: 978-3864400193• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 15,4 x 1 x 21,8 cmDie Abenteuer des kleinen FinnDer kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis.Eines Tages jedoch ändert sich alles. Die nette Familie zieht fort und es kommen neue Menschen. Diese mögen Mäuse gar nicht und zu allem Überfluss haben sie auch noch zwei Kater, die es ebenfalls auf Finn abgesehen haben. Als diese bösen Menschen Finns Wohnung unter Wasser setzen, muss er aus dem Garten fliehen.Entkräftet und zutiefst traurig findet er in einer Scheune Zuflucht. Dort lebt die Maus Felix, die sich um den unglücklichen Finn kümmert und ihm das Leben auf dem Land und im Wald zeigt.Die beiden erleben nun gemeinsam viele Abenteuer und bestehen so manche Gefahr, was ihre Freundschaft von Tag zu Tag wachsen lässt.Mit Illustrationen von Judith Beck-Meyer.Produktinformation• Taschenbuch: 116 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 2 (20. August 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3844815996• ISBN-13: 978-3844815993• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,6 x 21 cmMombel: der MutmacherPaule hasst den Sportunterricht. Nie schafft er es, über die blöden braunen Kästen zu springen. Jedes Mal blamiert er sich vor der ganzen Klasse. Alle lachen - immer! Das macht unseren Paule natürlich traurig. Eines Tages passiert etwas Unglaubliches. Ihm erscheint, schwuppdiwupp, ein kleines Gespenst. Das ist Mombel und der spricht in Reimen!Zuerst ist Paule nicht begeistert. Aber dann bemerkt er etwas. Mombel taucht immer dann auf, wenn Paule sich nicht traut oder Angst hat. Das kleine Gespenst lacht nicht, sondern redet Paule gut zu.Und siehe da ...Ein Mutmachbuch zum Vorlesen für Kinder ab 4 Jahren!Zum selbständigen Lesen für Kinder ab 8 Jahren!Für Jugendliche und Erwachsene, die im Sportunterricht mit den Kästen nicht klarkamen!Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 48 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (28. Februar 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 374315935X• ISBN-13: 978-3743159358• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 15,1 x 1 x 21,6 cmRatte PrinzIch bin eine goldfarbene Ratte aus königlichem Geschlecht. Einer alten Prophezeiung nach bin ich ein verwunschener Prinz. Weil ich mich langweile, mache ich mich auf die Suche nach der Prinzessin, die mich erlösen soll. Dabei gerate ich in ein Unwetter und werde in einen Kanal gespült. Da ich an den glatten Wänden nicht hochklettern kann, bin ich kurz vor dem Ertrinken. Zum Glück kommt das kleine Mädchen Raja vorbei und rettet mich. Allerdings erst, nachdem ich ihr versprochen habe, sie zur Prinzessin zu machen. Seitdem lebe ich in dieser verrückten Großfamilie. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, alle zurechtzubiegen und erlöst zu werden.Produktinformation• Taschenbuch: 84 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (2. August 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3741253782• ISBN-13: 978-3741253782• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 0,5 x 20,3 cmDie liebenswerte Ratte begleitete uns bereits durch die Bücher “Rattenprinzessin Rapunzel”, “Ratte Prinz im Weihnachtsbaum” und “Prinz geht ins Weihnachtsmärchen”.Florentino Florian: Die FeuerwehrmausDer Brand in einem kleinen italienischen Dorf lässt Maus Florentino auf große Reise gehen. Florentino landet in Deutschland, in einer Feuerwache, die vorläufig sein neues Zuhause wird. Als er die Wache durch Umsicht vor einem Brand bewahrt, wird Florentino zur Feuerwehrmaus. Sein menschlicher Freund Markus lehrt ihn in weiterer Folge alles, was er über die Feuerwehr wissen sollte, um im richtigen Moment auch immer das Richtige tun zu können.Florentinos Abenteuer lädt Kinder wie auch Erwachsene ein, mehr über die Einrichtung Feuerwehr zu erfahren.Produktinformation• Taschenbuch: 120 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (1. Januar 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903161373• ISBN-13: 978-3903161375• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,6 x 1,2 x 21,3 cmDas FLORENTINO FLORIAN- FEUERWEHR Rätselheft ist im Karina-Verlag erhältlich.Brummi, der kleine Bär: Lese- und Ausmalbuch 1Brummi, der kleine BärBand 1Brummi auf großer Fahrt von China nach DeutschlandDas Bärenbaby Brummi tritt mit vielen anderen Bären aus einem Bärenheim in China in einer Kiste eine lange Reise an, um ein neues Zuhause zu finden. Ihr Reiseziel ist ein Kaufhaus in einer Kleinstadt in Deutschland. Der Weg mit Lkw, Schiff und Eisenbahn ist lang, und Brummi erlebt aufgrund seiner Neugierde viele Abenteuer.Band 2Brummi in der Spielwarenabteilung eines Kaufhauses in LüneburgDort angekommen, wartet jeder Bär darauf, mitgenommen zu werden. Tag für Tag sitzen die Teddybären in der Spielwarenabteilung und beobachten aufgeregt den Besucherstrom. Sehnsüchtig lächeln sie die Kinder an.Ein Bär nach dem anderen wandert vom Verkaufstisch in die Arme eines Kindes und verlässt mit ihm das Kaufhaus.Eines Tages sind es mit Brummi nur noch vier. Sie lächeln um die Wette, doch keiner will sie haben. Brummi wird immer trauriger und hat die Hoffnung auf ein neues Zuhause fast aufgegeben.Produktinformation• Taschenbuch: 144 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (28. März 2012)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3848203480• ISBN-13: 978-3848203482• Größe und/oder Gewicht: 21 x 1,3 x 20,8 cmBrummi-Bücher gibt es in verschiedenen Bänden und Sprachen, und der niedliche Teddy hat schon Kinderherzen in vielen Ländern erobert.Kathy, das freche Schlossgespenst von Schloss FreilandEs war einmal ...So ganz stimmt das nicht, denn es ist ja noch ...Dort im Schloss Freiland, in den Bergen von Niederösterreich, da lebt ein Schlossgespensterfräulein. Kathy, so heißt die junge Dame, will immer das Beste für ihre ‚Mitbewohner' und so kommt es wie es kommen muss, denn Kathy kann in ihrem Übermut schon so manches durcheinanderbringen. Direktor Christian und seine Gäste erleben da eine Überraschung nach der anderen.Wozu braucht ein Gespenst Vanillezucker? Was macht ein Lama im Wald, warum blühen Blumen im Winter und wie kommt ein Bild ins Hallenbad? Diese und weitere Geschichten rund um Kathy das freche Schlossgespenst, finden sich in diesem Buch.Das Buch ist liebevoll illustriert und für jede Altersgruppe, von 2 bis 110 Jahren bestens geeignet.Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 110 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 2 (7. April 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961112401• ISBN-13: 978-3961112401• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 5 Jahren• Größe und/oder Gewicht: 15,1 x 1,3 x 21,1 cmIm Karina-Verlag ist das Buch inclusive Kuschelgespenst erhältlich.Und dann gibt es da noch den kleinen Kobold Nepomuck, der ebenfalls im Karina-Verlag erschienen ist. Vielen Kinder und auch Erwachsenen haben ihn bereits durch das Buch “Nepomucks Abenteuer” kennen und lieben gelernt.Mit Nepomuck auf WeltreiseWie funktioniert eigentlich ein Heißluftballon, und wie leben die Eskimos heute? Was passiert, wenn ein norwegischer Kobold auf einen irischen Leprechaun trifft, und was kann man im Karina-Verlag so alles anstellen? Begleitet den lustigen Kobold Nepomuck auf seinen Reisen durch Europa, Asien, Amerika, Afrika und Australien und lernt Menschen, Tiere und verschiedene Kulturen hautnah kennen. Folgt ihm auf den Spuren der Hobbits, und werft mit ihm seinen ersten Bumerang. Die tollsten Abenteuer warten auf euch, denn wo Nepomuck sein Unwesen treibt, da wird es nie langweilig!Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 140 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 1., Erstauflage (12. Mai 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961112762• ISBN-13: 978-3961112760Größe und/oder Gewicht: 15 x 1,7 x 21 cm©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç