Britta Kummer gehört nicht zu den Menschen, die ihr Schicksal beklagen. Vor Jahren schon ist die lebenslustige Autorin an MS erkrankt, dennoch kostet sie jeden Tag voller Lebensfreude aus, ist sozial engagiert, kümmert sich liebevoll um ältere Mitmenschen und unterstützt andere Autoren in selbstloser Art und Weise.Wenn man sie fragt, wie sie das alles schafft, so lautet die Antwort: „Das Leben ist viel zu wertvoll, um den Kopf in den Sand zu stecken!“Mein Leben mit MSMS (Multiple Sklerose) ist das facettenreichste Krankheitsbild der Neurologie. Diese Krankheit stellt das Leben eines Betroffenen völlig auf den Kopf. Sie ist nicht nur eine Krankheit mit 1000 Gesichtern, sondern auch mit 1000 Fragen. Eine davon WARUM? Aber das Leben geht weiter … eben nur anders als bisher. Ein Leben mit Höhen und Tiefen, mit Ängsten aber auch Hoffnungen.Dieses Buch ist kein Fachbuch oder Ratgeber über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin. Mit einer Portion Humor und Selbstironie erzählt sie wie alles begann, wie sie lernte damit zu leben und es schaffte, trotz dieser bitteren Krankheit auf ihre eigene Kraft zu vertrauen. Sie berichtet von ihrer Angst vor dem, was vielleicht die Zukunft bringen wird. Dennoch strotzt dieses Buch voller Zuversicht und macht Mut. Das Leben ist einfach zu wertvoll, um den Kopf in den Sand zu stecken und zu resignieren.Mehr Infos: www.karinaverlag.at/products/mein-leben-mit-ms-von-britta-kummer/ Produktinformation• Taschenbuch: 120 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (27. Mai 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056421• ISBN-13: 978-3903056428• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1,5 x 21,1 cm©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç