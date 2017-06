Xcase Thermoelektrische XXL-Trolley-Kühl- und Wärmebox, 12/24 und 230V

(fair-NEWS)

Wärmt und kühlt: Der XXL-Helfer von Xcase hält die Getränke erfrischend kühl oder das Essen für Party oder Picknick warm.Bequem per Schiebe-Schalter lässt sich einstellen, ob die Thermobox kühlen oder wärmen soll.Bequemer Transport: Dank zwei eingebauter Rollen und dem klappbaren Griff zieht man die Kühl- und Wärme-Box komfortabel wie einen Trolley.So transportiert man selbst die vollbeladene Box ohne Anstrengung.Alles sicher verstaut: Die Lebensmittel sind in der Hartschalen-Box quetschsicher verstaut und perfekt geschützt vor Schmutz und Ungeziefer.Die Thermobox lässt sich zu Hause und unterwegs nutzen: Zu Hause an der Steckdose oder unterwegs am Zigarettenanzünder des Autos.Ideal für Ausflüge, beim Camping und im Urlaub.Thermoelektrische Trolley-Kühl- und Wärmebox im XXL-Format- Aktive Kühl-und Wärmefunktion: kühlt bis zu 10 °C unter Umgebungstemperatur und wärmt bis zu 65 °C- Riesiges Fassungsvermögen: 50 Liter, viel Platz für Speisen und Getränke- Trolley-Funktion: bequemer Transport dank integrierter Rollen und ausklappbarem Griff- Einsetzbare Trennwand zum Unterteilen der Box- Einfache Bedienung per Schiebe-Schalter (aus / kühlen / wärmen)- 2 Status-LEDs zeigen an, ob die Box kühlt oder wärmt- Integrierter Kabel-Stauraum mit Schutzklappe, ideal für unterwegs- Leistungsaufnahme Kühlung: 60 Watt (Steckdose), 46 Watt (Fahrzeug)- Wärmefunktion: 55 Watt (Steckdose), 42 Watt (Fahrzeug)- Stromversorgung: 230 V (Eurostecker) oder 12/24 V per Kfz-Netzteil- Masse: 60,5 x 41 x 42 cm, Gewicht: 9,4 kg- Thermobox inklusive Stromkabel, Kfz-Netzteil für Zigaretten-Anzünder, Trennwand und deutscher AnleitungPreis: CHF 184.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 329.95Bestell-Nr. NX7535



Bildinformation: Xcase Thermoelektrische XXL-Trolley-Kühl- & Wärmebox