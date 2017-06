Nach Neugründung wird schon aktiv gebaut

(fair-NEWS)

Die architektonisch und energetisch interessante Reihenhausanlage liegt in einem ruhigen Wohngebiet in der Kreisstadt Heide in Dithmarschen.Die Reihenhäuser sprechen alleinlebende Interessenten genauso an wie eine klassische Familie, denn die Wohnfläche reicht von ca. 90-140 qm. Der Gartenanteil kann sich ebenfalls sehen lassen: Auf 425 qm kann getobt, gegrillt, gelesen, geschnackt, ausgeruht und die Sonne genossen werden.Die Massivhäuser werden als energieeffiziente Reihenhäuser im KfW 55 Standard erstellt. Die geplante Fertigstellung ist für September dieses Jahres geplant. Das Bauunternehmen informiert immer aktuell über die Baufortschritt.Im Wesentlichen zeichnet sich die Reihenhausanlage im Moorblick 1-9 von http://graef-massivhaus.de dadurch aus, dass diese im städtischen Wohnbereich ein sehr hohes Maß an Wohnkomfort bietet.Wer einen eigenen Garten sein Eigen nennen möchte, kommt an einem Reihenendhaus nicht vorbei, zumal die Grundstückspreise in vielen Regionen Schleswig-Holsteins nach oben katapultieren. Ein Reihenhaus ist somit eine recht preisgünstige Art und Weise ein eigenes Haus zu realisieren. Ganz sicher leben nach Fertigstellung freundliche und fröhliche Nachbarn allesamt nebeneinander. Die Endhäuser werden von http://graef-massivhaus.de/ versetzt gebaut, sodass die Familie des Nachbarhauses noch ein Stück weit mehr Privatsphäre hat.Übrigens gelten Reihenmittelhäuser sowohl beim Bau als auch beim späteren Unterhalt als günstiger. Dies liegt zunächst einmal an der Grundstücksgröße, denn die Reihenendhäuser haben auch an der Gebäudeseite einen Gartenanteil. Dieser Platzgewinn stellt natürlich einen Vorteil dar, aber dafür hebt er auch den Preis an. Zum anderen geht über die freie Außenwand bei Endhäusern ein Teil der Wärmeenergie verloren. Deshalb zeichnet sich das Reihenmittelhaus immer durch einen etwas niedrigeren Energieverbrauch aus.Wichtig ist auf jeden Fall ein ausreichender Schallschutz, der bei Graef Massivhaus selbstverständlich ist.Also dann auf gute Nachbarschaft!