Zum Lesen: Traum-Baum und Orte der Glückseligkeit

13. Juni 2017. Siegen (DiaPrw). Wenn ein Baum, den man jeden Tag sieht, plötzlich im Frühling wie mit Gold überzogen zu sein scheint, dann reibt man sich die Augen und denkt "wie wunderschön". Nun, diese Birke, um die es hier geht, zeigte sich eben noch im Wolkendunkel und verwandelte sich dann kurzzeitig in einen „Traum-Baum“. Der Siegener Schriftsteller und Autor Georg Hainer hat das ebenso zu einer bebilderten Geschichte veranlasst wie den Rückblick auf Kindheits- und Jugendtage zu „Orten der Glückseligkeit“. Für jeden ohne Anmeldung zugänglich und frei lesbar, können Interessierte diese Geschichten und anderes auf den Seiten des Verlags Buch-Juwel ( www.buch-juwel.de ) aufrufen.Wenn die Geschichten auch im Siegerland spielen, wird das Geschehen überall ähnlich sein. Wald und Bäume sieht man jeden Tag „vor der Haustüre“ oder unterwegs. Mal liegen sie im Nebel, mal tragen sie Schnee, mal präsentieren sie sich im Sonnenschein und ein anderes Mal im Herbstbunt. Wir verlieren es mehr oder weniger aus den Augen, und dann kommt für etwas länger als einen Moment etwas Besonderes in den Blick, eine Farbgebung, ein Schein, wie wir das noch nicht gesehen haben. Und wirkt es dann fast golden, sind wir überrascht und erstaunt, welche Facetten die Natur bietet. Großartig.Die Stätten der KindheitViele denken an frühere Zeiten, an Kindheit und Jugend, gerne zurück, auch wenn die Erinnerung es hier und da etwas wohlwollender mit uns meint. In einer Erzählung nennt Georg Hainer die Stätten der Kindheit und Heimat „Orte der Glückseligkeit“. Und so liegt bei vielen in der Erinnerung an solche Tage, die längst vergangen sind und nicht wiederkehren, ein gutes Stück Freude neben aller Wehmut, haben solche Rückblicke doch lustige und traurige Begebenheiten, Ärgernisse und Erfolgserlebnisse im Gepäck. Es geht nicht darum, nur in alten Zeiten zu schwelgen. Das Leben fordert hier und jetzt. Ein bisschen zurückträumen darf sich jeder aber. Umso schöner, wenn noch Fotos aus jenen Zeiten vorhanden sind. So versinken die Gedanken in den „Orten der Glückseligkeit“.Im Gedichts- und Geschichten-Blog von Buch-Juwel werden viele Themen aufgegriffen – mal nachdenklich, mal froh erinnernd, unterhaltsam. Er kann ohne Anmeldung direkt von der Buch-Juwel-Titelseite aufgerufen werden. Alle Beiträge sind frei lesbar!Wer auf den Seiten des Verlags stöbert, findet noch viel mehr, von Mundartlisten bis zu Magazinen sowie neu verpackt und nur in kleiner Auswahl Hinweise zu Museumsausstellungen – alles rund ums Siegerland.Foto: Für einen Moment gab die Sonne der Birke goldenen Glanz. (Foto: presseweller)



