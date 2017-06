Das etwas andere Musik Vertriebslabel

(fair-NEWS)

Neues Musik-LabelAKOMusic-Records ist ein neu gegründetes Musik Vertriebs-Label mit dem Schwerpunkt Nachwuchsförderung. AKOMusic-Records bietet Nachwuchs.-Hobby und Freizeit Musikern, aber auch Profimusikern die Möglichkeit selbst produzierte Musik ohne finanzielles Risiko weltweit (alle bekannten Streaming und Verkaufsportale) zu vermarkten. Dabei spielt es keine Rolle um welches Genre von Musik es sich handelt. Denn: AKOM steht für ALL Kind Of Music. Eine weitere Besonderheit liegt darin das jeder Künstler/Musiker den großen Hauptteil der Erlöse erhält. Auch das nicht der Künstler unter Vertrag genommen wird, sondern nur seine Musik für einen vorbestimmten Zeitraum von ein oder zwei Jahren ist in der Musikbranche nicht üblich. So wird die künstlerische Freiheit während und nach dem Vertragsende erhalten. Produktionsdruck ist für AKOMusic-Records ein Fremdwort, d.h. dass es dem Künstler frei überlassen ist ob und wann er einen Song, eine EP oder ein Album veröffentlichen möchte. Für interessierte Musiker/Bands aus dem deutschsprachigen Raum gibt’s es unverbindliche Informationen auf www.akomusic-records.de oder unter kontakt@akomusic-records.de .



Bildinformation: AKOMusic Records