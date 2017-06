Delta Management Consultants sind Deutschlands “beste Personalberater”

(fair-NEWS)

Glänzendes Ergebnis: Das Düsseldorfer Beratungsunternehmen, einer der führenden Spezialisten für die Suche nach Topmanagern und hoch qualifizierten Fachkräften in Europa, überzeugt seine Auftraggeber durch exzellente Leistungen. In einer aktuellen Umfrage der Berliner Tageszeitung Die Welt errangen die Consultants zum wiederholten Mal den ersten Platz.Über 1300 Manager aus den unterschiedlichsten Branchen der Wirtschaft haben die Meinungsforscher des Kölner Instituts Service Value im Auftrag der renommierten Tageszeitung Die Welt befragt. Ergebnis: Unter 118 Beratungsfirmen, darunter bekannte Branchengrößen wie Accenture, Boston Consulting oder Bain & Company, hat Delta Management Consultants in der Kategorie „Personalberater“ am besten abgeschnitten.Mehr als nur zufriedenBei der Umfrage, die in den Monaten April und Mai 2017 stattfand, gaben die Befragten nicht nur Auskunft, ob sie mit den Leistungen der Berater allgemein zufrieden waren. Sie bewerteten die Consultants auch mit Blick auf Problemlösekompetenz, Umsetzungsorientierung und Preis-Leistungs-Verhältnis.Voller Erfolg für Delta Management Consultants: Die Düsseldorfer Berater erzielten nicht nur das beste Gesamtergebnis, sondern erhielten auch bei allen drei Unterpunkten jeweils die beste Benotung der Befragten.„Wir wussten zwar, dass Delta Management Consultants einen guten Namen hat“, sagt Anja Schelte, geschäftsführende Gesellschafterin des Beratungshauses (Foto). „Die aktuelle Untersuchung unterstreicht jedoch, dass wir unsere Klienten nicht durch geschicktes Marketing, sondern durch unsere herausragenden Leistungen überzeugen“, so die Beraterin.Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage sowie eine Beschreibung der angewandten Methodik finden Sie im Internet unter www.servicevalue.de/wettbewerbe/branchenuebergreifend/deutschlands-beste-berater/



Bildinformation: Firmenfoto Delta Management Consultants: Anja Schelte, Geschäftsführende Gesellschafterin