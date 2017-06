Strandfeeling für Best-Ager a la Baywatch

(fair-NEWS)

Sommer, Sonne und Urlaub. Die Urlaubszeit kommt und mit ihr die Lust auf Sonne, Strand und Meer.Best-Ager können sich einen kleinen Vorgeschmack holen und sich mit dem Kinostart in 2017 von „Baywatch" in Urlaublaune versetzen lassen. Wer Baywatch in den 1990er Jahren im Fernsehen als Serie geschaut hat, kann dies nachvollziehen. Strandfeeling pur gespickt mit schönen Frauen und Männern in Badezügen. Die Handlung: Fast nebensächlich!Und im Revival des Kinofilms von 2017 geht es dem Best-Ager ähnlich. Er fühlt sich wieder jung, hat Lust auf Sport, will seinen Körper trainieren und möchte einfach nur das Strandfeeling genießen. Die Handlung egal wie anspruchsvoll sie sein oder nicht sein mag, wird nebenbei mitgenommen. Das hat der Film zumindest erreicht. Der Urlaub 50plus ist gedanklich so gut wie gebucht und soll zeitnah angetreten werden. Kurzfristig ist noch so manches Urlaubsschnäppchen zu ergattern. Allerdings sollte sich der Urlauber darüber bewusst sein, dasss passieren kann, kleine Abstriche in Kauf zu nehmen. Oft sind die guten, exklusiven Hotels bereits ausgebucht und das Wunschhotel muss dem Alternativangebot weichen. Aber nichtsdestotrotz sollte der Best-Ager versuchen das Strandfeeling zu genießen bevor die Hauptsaison anfängt und die Strände überflutet mit Familien, Teenies und Kindern sind. Wer es nicht ganz so eilig hat, bucht seinen Urlaub 50plus direkt nach den großen Ferien und hat somit schon wieder eine größere Auswahl an Flügen und Hotels zur Verfügung. Da Best-Ager Wellnessurlaube lieben kann das Sommerfeeling mit Baywatch-Charakter in schönen Wellnesshotels genossen werden. Viele Hotels haben sich auf die Bedürfnisse der Best-Ager eingestellt und bieten neben einer tollen Strandlage einen exklusiven Wellnessbereich an. Weitere Optionen sind Fitnessangebote und verschiedene Behandlungen, die bei Bedarf wahrgenommen werden können. So fühlt sich der Best-Ager rundum wohl. Und auch wenn David Hasselhoff und Pamela Anderson nicht mehr die Küsten und Strände kontrollieren, ist so der Urlaubscharakter mit Strandfeeling, Fitness, Wellness, Aktivsein und viel Sonne garantiert.



Bildinformation: (c) Bildnachweis BestAgePartners - Strandfeeling