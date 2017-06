(fair-NEWS)

Wenn einer Pfeife lebt, dann er, somit ist er auch ein absoluter Experte über Pfeifentabake, über die Herstellung, über die Aromatisierung, über das Stopfen der Pfeife und über den richtigen Genuss. Dies vermittelt er mit gleichbleibendem Enthusiasmus schon seit Jahren auch deutschen Pfeifengenießern und in dieser Mission war Per Jensen erneut zu Besuch in Deutschland.Vom 29. Mai bis 1. Juni traf Per Jensen in Hof, Leipzig und Höchstadt a.d. Aisch im Rahmen der von Arnold Andre initiierten "Mac Baren Genießerabende" auf eine höchst aufgeschlossene und neugierige Pfeifenraucherschaft, darunter auch sehr viele junge Kunden. Die Nachfrage bei allen Terminen war sehr groß und entsprechend alle Veranstaltungen gut besucht.Neben Hintergrundinformationen aus der umfangreichen Welt den Mac Baren Produkten und Verarbeitung lieferte Per Jensen auch viel Unterhaltsames rund um den Pfeifentabak. Nachdem die Teilnehmer ihre Pfeifen, mit vielen kleinen Tipps und Tricks von Per Jensen und Jochen Limberg, Product Manager bei Arnold André, gestopft hatten, konnte dann auch der genussvolle Teil des Abends beginnen.



Bildinformation: Per Jensen vermittelt Genuss pur