Unternehmer Academy ist Trusted Company im Diplomatic Council

Deutschland braucht mehr Unternehmer. Das haben sich Ben Schulz und Thomas Göller vor gut 1 Jahren zum Anlass genommen, um aktiv Unternehmertum zu fördern. Das Vorhaben ist in die Tat umgesetzt worden - in Form der Unternehmer Academy. "Die Förderungen von Menschen lag uns schon immer am Herzen. Dabei wollen wir nicht nur Know-how vermitteln, sondern auch aktiv im Tagesgeschäft begleiten. Damit fördern wir weiter, wo die meisten Coachings und Seminare an ihre Grenzen kommen - bei der Umsetzung in die Praxis", so Ben Schulz, Mitgründer der Unternehmer Academy und Geschäftsführer von Ben Schulz & Consultants."In den ersten 1 Jahren haben wir schon unglaublich viel erlebt: Wir konnten nicht nur Menschen ihren großen Traum erfüllen, ihre Passion zu leben, sondern mit unserer Arbeit die Unternehmerwelt ein Stück voranbringen, denn mit jedem erfolgreichen Unternehmer, wächst der Gesamterfolg", erklärt Thomas Göller, Mitgründer der Unternehmer Academy und Geschäftsführer der Göller Mentoring GmbH.Im zweiten Jahr konnte die Unternehmer Academy einen großen Schritt in Richtung erfolgreiche Zukunft gehen: Mittlerweile darf sich die Akademie als Trusted Company bezeichnen - und gilt damit als wertvoller Partner für Unternehmer und deren zukünftigen Erfolg. "Das erfüllt uns natürlich mit Stolz und zeigt, wie weit man es bringen kann, wenn man nur an seine Vision glaubt und hart dafür arbeitet", findet Ben Schulz.Neben Kursen der Unternehmer Academy ist auch der ein oder andere Vortrag von Thomas Göller im Diplomatic Council vertreten. Eine Besonderheit bringt die Akkreditierung zusätzlich mit sich: Für Mitglieder der Diplomatic Council bietet die Unternehmer Academy Leistungen zu besonderen Konditionen an.Mehr über die Unternehmer Academy erfahren Sie unter <a href="https://www.unternehmer-academy.de/">www.unternehmer-academy.de</a>Weitere Informationen zum Diplomatic Council gibt es unter: <a href="www.diplomatic-council.org">www.diplomatic-council.org</a>



Bildinformation: Ben Schulz und Thomas Göller – Gründer der Unternehmer Academy