Coupas Spend-Management-Lösung ist für SAP S/4HANA zertifiziert

(fair-NEWS)

München – 14. Juni 2017 – Coupa Software (NASDAQ: COUP), eines der führenden Unternehmen im Bereich Cloud-basiertes Spend-Management, hat bekannt gegeben, dass Coupa P2P 17 nun auch für SAP S/4 HANA zertifiziert worden ist. Diese Zertifizierung ermöglicht Unternehmen den Mehrwert ihrer SAP-Lösung weiter zu steigern. Coupa digitalisiert alle Vorgänge rund um das Spend-Management, vernetzt Unternehmen mit ihrem jeweiligen globalen Lieferantenstamm und optimiert damit alle verbundenen Prozesse.„Unsere Entscheidung, die Mitarbeiter und Lieferanten auf Basis der integrierten Schnittstelle zwischen SAP ERP und Coupa anzubinden, war goldrichtig“, so Bob Worrall, Senior Vice President und CIO bei Juniper Networks. „Die Integration ging zügig vonstatten und seitdem läuft Coupa nahezu autark, ohne dass unsere unternehmenseigene IT permanent ein Auge darauf haben müsste.“Weltweit verstärkt sich derzeit der Trend, ERP-Lösungen durch Cloud-basierte Applikationen zu ergänzen. So berichtete Forrester Research in seinem Report “How to set the right Strategy for SaaS Integration”, dass 29% aller im September 2016 befragten Software-Entscheider angaben, mindestens eine Software-as-a-Service- (SaaS)-Applikation im Einsatz zu haben. 45% der befragten Unternehmen nutzten bereits drei oder mehr SaaS-Apps und 12% mindestens sieben.„Diese weitere Zertifizierung durch SAP unterstreicht unser Engagement und Commitment im Hinblick auf eine schnelle Unterstützung und auf offene Interoperabilität“, erklärte Ravi Thakur, Senior Vice President bei Coupa. „Angefangen bei der Back-End-Infrastruktur über On-Premise, Cloud und Hybrid – konnten wir bei unseren mittlerweile über 600 Kunden unter Beweis stellen, dass wir in der Lage sind, unsere Spend-Management Cloud-Plattform schnell und effizient anzubinden und bieten damit unseren Kunden weltweit einen hohen Mehrwert.“Das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) hat bestätigt, dass Coupa P2P 17 auf Basis von Standard-Software mit SAP S4/HANA integrierbar ist. SAP S/4HANA, die next Generation Business-Suite, der „Digital Core“ von SAP, wurde speziell für die SAP-HANA-Platform entwickelt und kann sowohl On-Premise als auch in der Cloud bereit gestellt werden.Coupas speziell für die Cloud entwickelte moderne Spend-Management-Plattform, beschleunigt das Business von Unternehmen durch die Vereinheitlichung von Prozessen rund um den Einkauf, das Reisekostenmanagement, die Rechnungsstellung und verwandte „Source-to-Settle“-Bereiche. Durch den Einsatz des Coupa Open Business Network hat die Plattform mehr als zwei Millionen Lieferanten verbunden und stellt dadurch eine leistungsstarke Lösung für Unternehmen dar, die ihre Ausgaben unter Kontrolle haben wollen.



Bildinformation: Coupas Spend-Management-Lösung ist für SAP S/4HANA zertifiziert