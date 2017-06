HUCK Seiltechnik für Kindergärten und Kitas

(fair-NEWS)

Auf öffentlichen oder auch privaten Spielanlagen kann es schon mal wild zugehen: Kinder toben, raufen sich, spielen Fangen - lassen einfach ganz viel Energie ihrer jungen Kinderherzen raus. Dass es dabei schon mal laut und wild werden kann, ist allgemein bekannt, bringt für Betreiber von Spielplätzen, Kindergärten, Kitas und Aufsichtspersonen aber eine Herausforderung mit: jederzeit ungebrochen für die Sicherheit der Kinder zu sorgen."Genau diese Verantwortung bestimmt die tägliche Arbeit unserer HUCK Seiltechnik. Denn auch wir sehen uns in der Verantwortung, jederzeit für absolute Sicherheit in, auf und um unsere Kletterlandschaften zu sorgen. Sicherheit hat bei uns oberste Priorität", erklärt Wolfgang Keiner von der HUCK-Geschäftsleitung. Nicht nur in diesem Punkt zeigt sich HUCK Seiltechnik als kompetenter Partner für Kindergärten und Kitas.Die Spiel- und Klettergeräte laden die Kinder ein, ihre Fähigkeiten zu prüfen und schulen, lassen Raum für Fantasie, fördern Motorik sowie Körperbeherrschung und bieten mit individueller und farbenfroher Ausstattung jede Menge Spielspaß. "Bei der Planung und Entwicklung unserer Spielgeräte haben wir die speziellen Anforderungen der jeweiligen Altersstufen berücksichtigt", so Wolfang Keiner weiter. Die HUCK Spiel- und Klettergeräte eignen sich hervorragend für Kindertagesstätten, die Kinder ab 2 Jahren betreuen. "Sobald Kinder 3 werden, starten sie mit einer unwahrscheinlichen Geschwindigkeit in eine Phase voller Entwicklungssprünge. Auch diesem Anspruch stellen sich unsere Spielgeräte."Neben diesen Aspekten kann die HUCK Seiltechnik noch weiter punkten: Aufwändiges Einbetonieren kann mit dem HUCK Eingrab-Erdanker umgangen, Planung von Spiellandschaften bequem online über huck.net durchgeführt und Langlebigkeit durch zum Beispiel verschiedene Pfostenarten, Rasenschutzmatten u.v.m. garantiert werden.Sicherheit in Kombination mit altersgerechten und fördernden Spiellandschaften wird auf der neuen Landingpage von HUCK erlebbar unter:<a href="www.kindergarten-und-kitas-huck.de"> www.kindergarten-und-kitas-huck.de</a>



Bildinformation: HUCK Seiltechnik für Kindergärten und Kitas