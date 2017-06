Gemeinsam aufsteigen: Radreisen speziell für Singles

(fair-NEWS)

HAMBURG - 14. Juni 2017. Mit der neuen Rubrik "Single-Radreisen" spricht <a href="https://www.sunwave.de/">Sunwave</a> alleinreisende Bikefans an. Sie finden auf der Website jetzt auf einen Blick geführte Radtrips oder die Kombinationen "Sail & Bike" und "Boot & Bike". In verschiedenen Altersgruppen, damit das Tempo passt. Ziele sind Deutschland, Holland, Dänemark und Kroatien.Gemeinsam mit anderen Singles unterwegs - in passenden Altersgruppen"Mit der Rubrik "Single-Radreisen" kommen wir den wachsenden Anfragen entgegen", so Geschäftsführer Otto Witten. Sunwave bietet seine Touren ausschließlich für Alleinreisende an, die gemeinsam mit anderen Singles biken wollen - in abgestimmten Altersgruppen. "Das ist für viele angenehmer, weil die Leistungsstärke der Teilnehmer ähnlicher ist. Wir versuchen auch ein ausgewogenes Mann-Frau-Verhältnis hinzubekommen", unterstreicht Witten.Ohne Paare und FamilienhotelOhne Paare und großes Familienhotel - auch das ist typisch für die Single-Radreisen. In der Hohwachter Bucht etwa hat der Veranstalter ein perfektes Single-Hotel entdeckt: mitten in Lütjenburg, nur sieben Kilometer vom traumhaften Strand der Hohwachter Bucht entfernt. Überschaubar, mit günstigen Einzel- und Doppelzimmern zur Alleinbenutzung und guter Küche aus frischen regionalen Zutaten.Reiseleiter kennt die besten Routen und StoppsEin erfahrener Reiseleiter kümmert sich bei allen Trips um Organisation und die besten Radrouten - in Hohwacht zum Beispiel entlang der Küste über den Sehlendorfer zum Weissenhäuser Strand. Er kennt die schönsten Stopps für ein Picknick, weiß, wo es den leckersten Fisch und die schönsten Badestellen gibt.Singles als Crew: "Sail & Bike" und "Boot & Bike" in Holland, Dänemark und KroatienSehr gefragt sind aktuell auch Programme mit Boot als schwimmendem Hotel. Auf dem Wasser finden sich Singles schnell zur Crew zusammen. Im Mittelmeer erkunden sie von einem Motorsegler aus die kroatische Inselwelt per Rad. In Holland und Dänemark wohnen sie an Bord von Traditionsseglern und "erfahren" die westfriesischen Eilande und die Küste entlang der "dänischen Südsee".Text 2.055 Z. inkl. Leerz.PM und Fotos hochaufgelöst hier <a href="https://www.sunwave.de/pressemitteilungen/gemeinsam-aufsteigen-radreisen-speziell-fuer-singles.html">Download</a>Hier der Link zur Rubrik <a href="https://www.sunwave.de/single-radreisen.html">"Single-Radreisen"</a> auf der WebsiteReisetermine und Preise 2017, z. B.Ostsee, Hohwachter Bucht, in verschiedenen Altersgruppen, Juni, Aug., Sept. und Okt., 1 Woche ab 477 EuroKroatien/Dalmatien, in verschiedenen Altersgruppen: Juni, Sept. und Okt., 1 Woche ab 577 Euro



Bildinformation: Mit „Single-Radreisen“ spricht Sunwave gezielt alleinreisende Bikefans an