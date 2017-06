Das einzigartige vomFASS-Konzept – Nachhaltiger Genuss und individueller Geschmack mit den prämierten vomFASS-Spezialitäten aus nachhaltiger und regionaler Herstellung

(fair-NEWS)

Hamburg, Juni 2017Bei vomFASS erwartet Feinschmecker ein einzigartiges Shop-Konzept, das in der Vergangenheit stetig verfeinert und optimiert wurde. Den Kunden werden auf ganz besondere Weise feinste und erlesene Spezialitäten präsentiert, die in Holzfässern, Tonkrügen oder Glasballons gelagert werden. Das hochwertige vomFASS-Sortiment erstreckt sich über erlesene Essige, Öle, Spirituosen, Weine und exklusive Feinkost-Spezialitäten in bester Qualität. Bei der Herstellung legt vomFASS hohen Wert auf Nachhaltigkeit und Regionalität. Die edlen Produkte können in eigene Glasflaschen abgefüllt werden und kundenspezifisch portioniert werden. Genießer tun somit der Umwelt etwas Gutes und erfahren ein einzigartiges Einkaufserlebnis.Nachhaltig einkaufen, regionale Bauern unterstützen und dabei puren Genuss erleben. Das geht mit vomFASS! Hier wird bei allen Spezialitäten auf eine nachhaltige Herkunft geachtet. Dank sorgfältiger Lieferantenauswahl, langjähriger und persönlicher Lieferbeziehungen ohne Zwischenhandel sowie stetiger Qualitätskontrollen, kann vomFASS seit über 20 Jahren seinen hohen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandard wahren. Ein (Erfolgs-) Rezept, das Kunden weltweit in über 280 Filialen begeistert.Zapfen „frisch vomFASS“: Hochwertige Spezialitäten werden in Fässern gelagert, aus denen sich Kunden individuell ihren Einkauf in Flaschen abfüllen lassen können – natürlich nicht ohne sich vorher vom Geschmack zu überzeugen. Kunden haben ebenfalls die Möglichkeit, leere Flaschen wieder mitzubringen, um sie erneut zu befüllen. Denn vomFASS ist der Meinung: Einwegflaschen sind Keinwegflaschen! Im vergangenen Jahr wurden so rund 1,7 Millionen Liter hochwertigste Spezialitäten in wiederverwendbare Flaschen abgefüllt. Das entspricht 3,4 Millionen herkömmlichen PET-Flaschen. Aneinandergereiht ergibt das eine Strecke von Stuttgart nach München. Ein Konzept, das aufgeht! Inzwischen gibt es über 280 vomFASS Filialen in 30 Ländern, die verantwortungsvolle Genießer begeistern.Die vomFASS-Spezialitäten überzeugen nicht nur Verbraucher: Auch im Jahr 2015 wurden zum wiederholten Mal ausgewählte Spezialitäten aus der vomFASS-Produktpalette mit dem Superior Taste Award ausgezeichnet. Die Verleihung wird vom International Taste & Quality Institute organisiert, das sich der Verkostung, Auszeichnung und Förderung von Nahrungsmitteln und Getränken mit hervorragendem Geschmack widmet. Gleich drei vomFASS-Produkte haben die Höchstwertung erhalten. Unter den diesjährigen ausgezeichneten Spezialitäten befinden sich der Heidelbeer Balsam-Star, der Apfel Balsam-Essig im Eichenfass gereift und der Maracuja Balsam-Essig. Alle drei Spezialitäten haben den Superior Taste Award mit 3 goldenen Sternen erhalten. Das Leinsamenöl wurde mit 2 goldenen Sternen bewertet.Die vomFASS Produkte gibt es im eigenen Online-Shop oder in einem der 280 Geschäfte weltweit vor Ort.Weitere Informationen unter: www.vomfass.de



Bildinformation: rausch communications & pr