Ausgezeichnet: GeoSmart sucht smarte Weltraumforscher für Mars Explorer

Frankfurt/Ratingen, 14.06.2017. Die SMART Toys and Games GmbH startet im Sommer eine umfangreiche WoM-Kampagne zur neuen Produktlinie GeoSmart. Dabei testen und bewerten 50 Testfamilien das intergalaktische Weltraum-Set Mars Explorer. Die GeoSmart-Magnetbaukästen mit patentiertem doppeltem Sicherheitssystem schulen kognitive Fähigkeiten, Auge-Hand-Koordination, Kreativität und 3-D-Raumwahrnehmung. Der Mars Explorer hat es außerdem in die TOP 10-Liste der Kategorie „Spiel und Technik“ zum Goldenen Schaukelpferd geschafft und wurde mit dem Plus X Award in der Kategorie „Hobby und Spielware“ ausgezeichnet.Crossmediale KampagneDie WoM-Kampagne „GeoSmart – werde zum smarten Weltraumforscher!“ rund um den Magnetbaukasten Mars Explorer startet im Juli 2017. In Verbindung mit einer Anzeigenkampagne in den Titeln „Eltern Family“, „Familie&Co“ sowie den Wissensmagazinen „GeoMini“, „FRAG doch mal die Maus“ und „Was ist was“ werden Eltern und deren Kinder dazu aufgerufen, sich als GeoSmart-Tester zu bewerben. Eine Teilnahmemöglichkeit besteht außerdem per E-Mail, online, postalisch an SMART Toys and Games und auf der neuen GeoSmart-Fanpage. Der Bewerbungszeitraum läuft vom 05. Juli bis zum 31. August 2017. Die 50 kreativsten Einsendungen werden ausgewählt und die Familien dürfen den Mars Explorer während einer vierwöchigen Testphase unter die Lupe nehmen. Im September beantworten sie einen produktspezifischen Fragebogen, dessen Ergebnisse im November bekannt gegeben werden.Weltraum-Konstruktionsspielzeug für kleine TüftlerGeoSmart ist das Konstruktionsspielzeug für Kinder ab 5 Jahren, das neben kognitiven Fähigkeiten, Auge-Hand-Koordination, 3-D-Raumwahrnehmung und Kreativität schult. Kleine Baumeister steigen mit insgesamt neun Sets zum Thema „Weltraum“ in intergalaktische Sphären ein und entwerfen immer wieder neue Gebilde. Das ausgezeichnete Mars Explorer-Set umfasst 51 Elemente und enthält neben Magneten in fünf verschieden Formen auch Räder, LED-Lichter, zwei Motoren und sogar eine Fernbedienung. Damit kann jeder Planet ausgiebig erkundet werden. GeoSmart zeichnet sich vor allem durch ein patentiertes doppeltes Sicherheitssystem aus, das die Magnete ummantelt und dadurch unkaputtbar macht. Die hochwertigen Neodym-Magnete sind bei maximaler Anziehungskraft besonders leicht.Mars Explorer mehrfach ausgezeichnetAktuell hat der Mars Explorer von GeoSmart den beliebten „Plus X Award“ im Bereich High Quality, Design und Funktionalität gewonnen. Der Innovationspreis aus den Bereichen Technologie und Lifestyle wird mittlerweile seit 14 Jahren in 25 Kategorien verliehen, seit 2016 auch in der Kategorie „Spielware und Hobby“. Das Geländefahrzeug ist außerdem eines von 10 Spielzeugen, das in der Kategorie „Spiel & Technik“ für das Goldene Schaukelpferd nominiert wurde. Unter www.das-goldene-schaukelpferd.de können User vom 07. Juni bis 04. Juli 2017 für ihren Favoriten in insgesamt fünf Kategorien voten. Das Goldene Schaukelpferd wird seit 16 Jahren von der Elternzeitschrift „Familie&Co“ und dem Deutschen Verband der Spielwarenindustrie e.V. (DVSI) für besonders innovative und pädagogisch wertvolle Spielwaren verliehen. Der Kategorie- sowie der Gesamtsieger wird im Oktober bekannt gegeben.VerfügbarkeitDen GeoSmart Mars Explorer gibt es ab sofort im gut sortierten Fachhandel und online zu einer UVP von 90 € zu kaufen.



Bildinformation: GeoSmart Mars Explorer